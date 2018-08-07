Обыски в редакциях, кодекс госслужащего и обязательная отделка в новостройках - все за вчера

Здравствуйте!

Вчера был непростой день, не будем этого скрывать. Утро в нашей редакции началось с обыска . Причина — уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации, речь о материалах агентства БелТА. Вот здесь основатель TUT.BY Юрий Зиссер прокомментировал ситуацию . А вот здесь — комментарий директора БелТА .





Почти весь день некоторые наши сотрудники провели на допросах, одних поздно вечером отпустили, других — отвезли в ИВС на Окрестина. Кроме TUT.BY по делу проходят агентство БелаПАН и издательский дом «Белорусская наука». Все эти события вызвали озабоченность Совета Европы . Мы посмотрели, как соцсети реагировали на происходящее и собрали все важное по теме в итоговое видео . Благодарим всех, коллег и читателей, за поддержку. Нам важно, что вы с нами!

ВАЖНОЕ

Ну, а сейчас давайте посмотрим, чем еще жила страна вчера. Скоро у нас появится кодекс госслужащего. Попробовали разобраться , зачем это нужно и почему институт этики на госслужбе давно стал хорошей практикой во всем мире.

Еще у нас легализовали онлайн-казино и усовершенствовали лотерейную деятельность. Указы об этом подписал президент. Кстати, легализация легализацией, а вот возрастную планку для посетителей игорных заведений в том числе и виртуальных подняли с 18 лет до 21 года.

Есть продолжение у дела прапорщика из Барановичей, которому вменяется хищение оружия. Мы поговорили с мамой Дмитрия К. , она рассказала, что ее сын жил очень скромно, «у него не было ничего: квартира государственная, мебель куплена мною в кредит. Он как заселился, так я взяла кредит и всю мебель ему поставила. С этим кредитом до сих пор рассчитываюсь. В Барановичах у него были кредиты. И с ними я ему помогала. У него ни машины не было, ни счета в банке, ничего не было. Одни кредиты. Я работала на двух работах, чтобы помогать сыну с кредитом».

А вот здесь у нас мнение архиепископа Тадеуша Кондрусевича о белорусском менталитете, в частности о том, что происходит в Куропатах.

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Все новости вторника, 7 августа

Кстати, успели подышать свежим воздухом без зноя? Сегодня еще есть шанс на свежесть, а вот на четверг-пятницу — снова оранжевый уровень опасности . Жара возвращается, готовьтесь!

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