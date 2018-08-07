Обыски в редакциях, кодекс госслужащего и обязательная отделка в новостройках - все за вчера

Ну, а сейчас давайте посмотрим, чем еще жила страна вчера. Скоро у нас появится кодекс госслужащего. Попробовали разобраться, зачем это нужно и почему институт этики на госслужбе давно стал хорошей практикой во всем мире.
Еще у нас легализовали онлайн-казино и усовершенствовали лотерейную деятельность. Указы об этом подписал президент. Кстати, легализация легализацией, а вот возрастную планку для посетителей игорных заведений в том числе и виртуальных подняли с 18 лет до 21 года.
Есть продолжение у дела прапорщика из Барановичей, которому вменяется хищение оружия. Мы поговорили с мамой Дмитрия К., она рассказала, что ее сын жил очень скромно, «у него не было ничего: квартира государственная, мебель куплена мною в кредит. Он как заселился, так я взяла кредит и всю мебель ему поставила. С этим кредитом до сих пор рассчитываюсь. В Барановичах у него были кредиты. И с ними я ему помогала. У него ни машины не было, ни счета в банке, ничего не было. Одни кредиты. Я работала на двух работах, чтобы помогать сыну с кредитом».
Если вам кажется, что вы много платите за коммуналку, расслабьтесь: жильцы общежития «Мотовело» и вовсе получают по две жировки! И суммы там немаленькие: например, в январе за маленькую комнату в приходилось платить по 200 рублей.
Сейчас некоторые компании позволяют себе строить не столько квартиры, сколько каркасы с окнами — внутри нет стяжки, внутренних перегородок, штукатурки, разводки электрики и сантехники. Эту практику, по мнению министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, пора завершать.
Жизненная и почти киношная история. В августе 1942 года в дверь дома в Гааге в Нидерландах постучал незнакомец. Посетителю передали восьмилетнюю девочку, чтобы он отвез ее в другой город. Она больше никогда в жизни не видела своих родителей… И вот, что было дальше.