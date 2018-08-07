Как не просмотреть пневмонию? TUT.BY задал вопросы доктору-пульмонологу

В субботу 4 августа умер от пневмонии Александр Куллинкович, лидер группы «Нейро Дюбель». Пробыл в больнице всего сутки, а незадолго до этого, вспоминают друзья, выглядел здоровым, готовился к концерту. После этой смерти на форумах нервно обсуждают, какие вообще у пневмонии симптомы и как ее не просмотреть? TUT.BY задал эти вопросы доктору-пульмонологу.



Фото: Reuters

Пневмония (в народе — воспаление легких) — это острый инфекционный процесс нижних дыхательных путей. Чаще всего эта болезнь развивается после встречи человека с особым микроорганизмом — пневмококком, рассказывает Оксана Однобочко, врач-пульмонолог высшей категории отделения пульмонологии 2-й городской клинической больницы Минска.

Добавим, что пневмонией может закончиться как банальный насморк , так и респираторная инфекция, вызванная легионеллой — в Беларуси был случай , когда пожилая женщина заразилась этой бактерией, которая была в горячей воде из-под крана.

Одной только встречи с тем же пневмококком мало: переохлаждение организма, или сниженный иммунитет запускают механизм болезни.

— Легко не заметить пневмонию летом, — рассказывает доктор. — Люди не насторожены, всем кажется: раз тепло, то пневмонии быть не может. А как раз наоборот. Особенно когда стоит такая аномальная жара, как сейчас, когда люди потные, мокрые, пьют очень холодную воду, когда везде открыты окна, много кондиционеров в магазинах, в машинах. Человеку, который из-за жары одет очень легко, и переохлаждение получить легко.

Стандартные симптомы воспаления легких — это температура выше 38, кашель — сначала сухой, потом с мокротой.

— Если задета плевра — присоединяется еще и боль в грудной клетке. Может быть еще и ржавая мокрота — это уже признак так называемой крупозной пневмонии. И — признаки интоксикационного синдрома: общая слабость, упадок сил, потливость, какая-то испарина, — объясняет доктор.

Однако, говорит пульмонолог, бывает, что очень долго у больного нет ни сильного кашля, ни температуры. И это очень коварное состояние, которое не дает человеку начать себя спасать.

— Очень часто пневмония просто проявляется в общей слабости и утомляемости. Но при нашей городской жизни — у кого нет чувства утомленности? Особенно если человек работает напряженно, если у него много дел, если это человек, который постоянно на виду — такие люди не могут себе позволить обратиться лишний раз к врачу, особенно если нет высокой температуры.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Острый процесс пневмонии может продолжаться десять, максимум четырнадцать, дней.

— Сначала это может быть общая слабость, потом добавится выраженная одышка, а когда человек идет к врачу, все уже может быть очень серьезно.

Той самой — единственной — причины, которой стоит опасаться, чтобы не заболеть пневмонией, как раз и нет.

— Должно сойтись несколько факторов. Если человек столкнулся с малой дозой вредных микроорганизмов и у него крепкий организм, он не переутомленный — он может все легко перенести. Ведь очень многие успешно лечатся от пневмонии в поликлиниках. Если же человек попал туда, где очень много вдохнул таких микроорганизмов, плюс был утомленный и ослабленный — вот тогда происходит более тяжелое течение болезни.

Больше других подвержены риску заболеть пневмонией люди старше 55 лет, малыши. Среди факторов риска — люди с ВИЧ, те, кто принимает наркотики и страдает ожирением.

Шансы заболеть пневмонией выше также у людей, у которых расстроен биоритм.

— Сейчас молодежь поздно ложится спать: гаджеты, интернет способствуют тому, что очень нарушен сон. А если человек постоянно ложится после 12, то это со временем приводит к серьезным нарушениям в иммунной системе. Так что мы советуем пациентам, чтобы снова не заболеть, нормализовать сон, — рассказывает Оксана Однобочко. — Еще один фактор риска — сидячая работа. Когда человек много ходит, то само кровообращение помогает побороть болезнь. А если он много сидит, или вообще это лежачий больной, то микроорганизмы по-другому оседают в легких и способствуют развитию воспалительного процесс.

— Но как же быть, если пневмония протекает без симптомов? Ведь с общей слабостью человек вряд ли пойдет к врачу…

— Это должна быть очень сильная слабость, когда человеку хочется больше лежать, ничего вообще делать не хочется. При такой слабости нужно обращаться к врачу, ведь дело не только в пневмонии, можно и другое заболевание серьезное у себя просмотреть.

— Какие исследования позволяют максимально хорошо обнаружить воспаление легких?

— Обзорная рентгенография органов грудной клетки — это единственный метод, который позволяет нам практически на 100% поставить диагноз. Но иногда она дает нам не всю информацию. Бывает, что приходится назначать и компьютерную томографию, но это уже в стационаре. Важно сдать общий анализ крови — посмотреть на количество лейкоцитов, гемоглобина. Биохимический анализ крови — нам важны функциональные показатели печени и почек, важно понять, как выводится мочевина, креатинин, трансаминаза. Если состояние человека уже ближе к среднетяжелому, то эти показатели могут нарушаться, когда уже интоксикация организма идет.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Антибиотики врачи назначают, опираясь на все перечисленные показатели.

— Если легкая пневмония — чаще всего назначают один антибиотик, если большое поражение — два антибиотика. Но смотрим, какие именно антибиотики человеку подходят.

— Чем отличается легкая пневмония от тяжелой?

— Тяжелая пневмония это когда поражены три сегмента легких и больше. При этом у человека наблюдается либо очень высокая температура, либо, наоборот, очень низкая. Низкое давление, плохие показатели насыщаемости крови кислородом — организм в шоковом состоянии. Если такое происходит, то человека сразу помещают в реанимацию. Если показатели насыщаемости кислорода в порядке, давление и температура нормальные — такого пациента лечат в отделении. А бывает, если пневмония это совсем небольшой один очажок — даже дома лечат.

— Стали ли, по вашим наблюдениям, чаще умирать от пневмонии?

— Не могу сказать, что многие умирают от пневмонии. Сейчас очень хорошие антибиотики. Если взять период до антибиотиков, то сейчас смертей меньше. Но многое зависит и от сопутствующих заболеваний. Например, отягчающий фактор — сахарный диабет, с ним при пневмонии всегда направят в пульмонологию. Если у человека порок сердца - его пневмонию обязательно надо лечить в стационаре. Если бронхиальная астма или частые бронхиты — тоже лучше в стационар.

Напоследок Оксана Однобочко дает совет:

— Если вы чувствуете хрипы, или сдавленность в груди, некоторое повышение температуры, особенно если у вас есть какие-то хронические болезнь, если вам кажется, что у вас может начаться пневмония, но вы понимаете, что попасть в поликлинику оперативно не получится (талончик не удалось взять, или ваш врач в отпуске, или выходные), то смело идите в приемный покой любой клинической больницы. Там вас примут, сделают рентген и поймут, у вас пневмония или нет, и надо ли вас госпитализировать. Не стоит ждать долго.