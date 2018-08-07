ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не просмотреть пневмонию? TUT.BY задал вопросы доктору-пульмонологу

08.08.2018 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу 4 августа умер от пневмонии Александр Куллинкович, лидер группы «Нейро Дюбель». Пробыл в больнице всего сутки, а незадолго до этого, вспоминают друзья, выглядел здоровым, готовился к концерту. После этой смерти на форумах нервно обсуждают, какие вообще у пневмонии симптомы и как ее не просмотреть? TUT.BY задал эти вопросы доктору-пульмонологу.


Фото: Reuters

Пневмония (в народе — воспаление легких) — это острый инфекционный процесс нижних дыхательных путей. Чаще всего эта болезнь развивается после встречи человека с особым микроорганизмом — пневмококком, рассказывает Оксана Однобочко, врач-пульмонолог высшей категории отделения пульмонологии 2-й городской клинической больницы Минска.

Добавим, что пневмонией может закончиться как банальный насморк, так и респираторная инфекция, вызванная легионеллой — в Беларуси был случай, когда пожилая женщина заразилась этой бактерией, которая была в горячей воде из-под крана.

Одной только встречи с тем же пневмококком мало: переохлаждение организма, или сниженный иммунитет запускают механизм болезни.

— Легко не заметить пневмонию летом, — рассказывает доктор. — Люди не насторожены, всем кажется: раз тепло, то пневмонии быть не может. А как раз наоборот. Особенно когда стоит такая аномальная жара, как сейчас, когда люди потные, мокрые, пьют очень холодную воду, когда везде открыты окна, много кондиционеров в магазинах, в машинах. Человеку, который из-за жары одет очень легко, и переохлаждение получить легко.

Стандартные симптомы воспаления легких — это температура выше 38, кашель — сначала сухой, потом с мокротой.

— Если задета плевра — присоединяется еще и боль в грудной клетке. Может быть еще и ржавая мокрота — это уже признак так называемой крупозной пневмонии. И — признаки интоксикационного синдрома: общая слабость, упадок сил, потливость, какая-то испарина, — объясняет доктор.

Однако, говорит пульмонолог, бывает, что очень долго у больного нет ни сильного кашля, ни температуры. И это очень коварное состояние, которое не дает человеку начать себя спасать.

— Очень часто пневмония просто проявляется в общей слабости и утомляемости. Но при нашей городской жизни — у кого нет чувства утомленности? Особенно если человек работает напряженно, если у него много дел, если это человек, который постоянно на виду — такие люди не могут себе позволить обратиться лишний раз к врачу, особенно если нет высокой температуры.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Острый процесс пневмонии может продолжаться десять, максимум четырнадцать, дней.

— Сначала это может быть общая слабость, потом добавится выраженная одышка, а когда человек идет к врачу, все уже может быть очень серьезно.

Той самой — единственной — причины, которой стоит опасаться, чтобы не заболеть пневмонией, как раз и нет.

— Должно сойтись несколько факторов. Если человек столкнулся с малой дозой вредных микроорганизмов и у него крепкий организм, он не переутомленный — он может все легко перенести. Ведь очень многие успешно лечатся от пневмонии в поликлиниках. Если же человек попал туда, где очень много вдохнул таких микроорганизмов, плюс был утомленный и ослабленный — вот тогда происходит более тяжелое течение болезни.

Больше других подвержены риску заболеть пневмонией люди старше 55 лет, малыши. Среди факторов риска — люди с ВИЧ, те, кто принимает наркотики и страдает ожирением.

Шансы заболеть пневмонией выше также у людей, у которых расстроен биоритм.

— Сейчас молодежь поздно ложится спать: гаджеты, интернет способствуют тому, что очень нарушен сон. А если человек постоянно ложится после 12, то это со временем приводит к серьезным нарушениям в иммунной системе. Так что мы советуем пациентам, чтобы снова не заболеть, нормализовать сон, — рассказывает Оксана Однобочко. — Еще один фактор риска — сидячая работа. Когда человек много ходит, то само кровообращение помогает побороть болезнь. А если он много сидит, или вообще это лежачий больной, то микроорганизмы по-другому оседают в легких и способствуют развитию воспалительного процесс.

— Но как же быть, если пневмония протекает без симптомов? Ведь с общей слабостью человек вряд ли пойдет к врачу…

— Это должна быть очень сильная слабость, когда человеку хочется больше лежать, ничего вообще делать не хочется. При такой слабости нужно обращаться к врачу, ведь дело не только в пневмонии, можно и другое заболевание серьезное у себя просмотреть.

— Какие исследования позволяют максимально хорошо обнаружить воспаление легких?

— Обзорная рентгенография органов грудной клетки — это единственный метод, который позволяет нам практически на 100% поставить диагноз. Но иногда она дает нам не всю информацию. Бывает, что приходится назначать и компьютерную томографию, но это уже в стационаре. Важно сдать общий анализ крови — посмотреть на количество лейкоцитов, гемоглобина. Биохимический анализ крови — нам важны функциональные показатели печени и почек, важно понять, как выводится мочевина, креатинин, трансаминаза. Если состояние человека уже ближе к среднетяжелому, то эти показатели могут нарушаться, когда уже интоксикация организма идет.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Антибиотики врачи назначают, опираясь на все перечисленные показатели.

— Если легкая пневмония — чаще всего назначают один антибиотик, если большое поражение — два антибиотика. Но смотрим, какие именно антибиотики человеку подходят.

— Чем отличается легкая пневмония от тяжелой?

— Тяжелая пневмония это когда поражены три сегмента легких и больше. При этом у человека наблюдается либо очень высокая температура, либо, наоборот, очень низкая. Низкое давление, плохие показатели насыщаемости крови кислородом — организм в шоковом состоянии. Если такое происходит, то человека сразу помещают в реанимацию. Если показатели насыщаемости кислорода в порядке, давление и температура нормальные — такого пациента лечат в отделении. А бывает, если пневмония это совсем небольшой один очажок — даже дома лечат.

— Стали ли, по вашим наблюдениям, чаще умирать от пневмонии?

—  Не могу сказать, что многие умирают от пневмонии. Сейчас очень хорошие антибиотики. Если взять период до антибиотиков, то сейчас смертей меньше. Но многое зависит и от сопутствующих заболеваний. Например, отягчающий фактор — сахарный диабет, с ним при пневмонии всегда направят в пульмонологию. Если у человека порок сердца - его пневмонию обязательно надо лечить в стационаре. Если бронхиальная астма или частые бронхиты — тоже лучше в стационар.

Напоследок Оксана Однобочко дает совет:

— Если вы чувствуете хрипы, или сдавленность в груди, некоторое повышение температуры, особенно если у вас есть какие-то хронические болезнь, если вам кажется, что у вас может начаться пневмония, но вы понимаете, что попасть в поликлинику оперативно не получится (талончик не удалось взять, или ваш врач в отпуске, или выходные), то смело идите в приемный покой любой клинической больницы. Там вас примут, сделают рентген и поймут, у вас пневмония или нет, и надо ли вас госпитализировать. Не стоит ждать долго.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После внезапной смерти Александра Куллинковича от пневмонии на форумах нервно обсуждают, какие вообще у этой болезни симптомы и как ее не просмотреть? TUT.BY задал...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Малиновку, Юго-Запад и Сухарево пустят электробусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика