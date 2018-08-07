День начала учебы школы Могилевской области в этом году, возможно, смогут назначить сами

Перенос даты проведения в школах торжественных линеек, посвященных Дню знаний, еще обсуждается в Могилевском облисполкоме. Как сообщает ИА «Могилевские ведомости» , возможно, решение о выборе даты будут принимать сами учреждения образования.

1 сентября 2018 года приходится на субботу. Поэтому торжественные линейки могут провести как 31 августа, так и 1 сентября. Точная дата станет известна ближе к концу августа. Информацию о ней обещают разместить на сайтах школ ближе в концу августа.