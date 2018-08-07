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Белоозерский горисполком к юбилею города (60 лет) объявил конкурсы по благоустройству, на лучше оформление админзданий и на лучший видеоролик «Мой город в кадре»
08.08.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
К участию в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние приглашаются жильцы многоэтажных и индивидуальных жилых домов. В конкурсе на лучший праздничный антураж примут участие организации всех форм собственности, а в конкурсе промороликов может принять участие каждый желающий.
Все три конкурса проводятся в экспресс-режиме, с 1 августа по 15 сентября, а награждение победителей состоится 30 сентября во время торжественной церемонии открытия праздника, посвященного 60-летию г. Белоозерска.
Положения о проведении конкурсов можно скачать по следующим ссылкам:
ПОЛОЖЕНИЕо порядке проведения смотра-конкурса на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние домов многоэтажной застройки и индивидуальных жилых домов, посвященного 60-летию города Белоозерска. doc
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее оформление административных зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций всех форм собственности, посвященного 60-летию города Белоозерскаю. doc
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения городского открытого конкурса любительских короткометражных, документальных фильмов, клипов, рекламных роликов «Мой город в кадре», посвященного 60-летию города Белоозерска. doc
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Белоозерский горисполком к юбилею города (60 лет) объявил конкурсы по благоустройству, на лучше оформление админзданий и на лучший видеоролик «Мой город в кадре»
К участию в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние приглашаются жильцы многоэтажных и индивидуальных жилых домов. В...
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