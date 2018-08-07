ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоозерский горисполком к юбилею города (60 лет) объявил конкурсы по благоустройству, на лучше оформление админзданий и на лучший видеоролик «Мой город в кадре»

08.08.2018 09:02 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

К участию в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние приглашаются жильцы многоэтажных и индивидуальных жилых домов. В конкурсе на лучший праздничный антураж примут участие организации всех форм собственности, а в конкурсе промороликов может принять участие каждый желающий.

Все три конкурса проводятся в экспресс-режиме, с 1 августа по 15 сентября, а награждение победителей состоится 30 сентября во время торжественной церемонии открытия праздника, посвященного 60-летию г. Белоозерска.

Положения о проведении конкурсов можно скачать по следующим ссылкам:

ПОЛОЖЕНИЕо порядке проведения смотра-конкурса на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние домов многоэтажной застройки и индивидуальных жилых домов, посвященного 60-летию города Белоозерска. doc >>>>

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее оформление административных зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций всех форм собственности, посвященного 60-летию города Белоозерскаю. doc >>>>

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения городского открытого конкурса любительских короткометражных, документальных фильмов, клипов, рекламных роликов «Мой город в кадре», посвященного 60-летию города Белоозерска. doc >>>>

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К участию в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, озеленение и санитарное состояние приглашаются жильцы многоэтажных и индивидуальных жилых домов. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
8 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика