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По делу о хищении оружия из части в Барановичах задержано 14 человек

08.08.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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По уголовному делу о хищении и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия в одной из частей Барановичей заключены под стражу 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уголовное дело возбудил командир одной из воинских частей. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из частей в Барановичах похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.

В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Похищенное оружие обнаружено.

Расследование продолжается.

 
 
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По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из частей в Барановичах похитил оружие и боеприпасы, которые продавал.
 
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