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По делу о хищении оружия из части в Барановичах задержано 14 человек
08.08.2018 09:06 — Новости Общества | Tut.by
По уголовному делу о
Уголовное дело возбудил командир одной из воинских частей. По данным следствия,
В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Похищенное оружие обнаружено.
Расследование продолжается.
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По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из частей в Барановичах похитил оружие и боеприпасы, которые продавал.
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