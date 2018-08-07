По делу о хищении оружия из части в Барановичах задержано 14 человек

По уголовному делу о хищении и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия в одной из частей Барановичей заключены под стражу 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уголовное дело возбудил командир одной из воинских частей. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из частей в Барановичах похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.

В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Похищенное оружие обнаружено.

Расследование продолжается.