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Следком: По делу о хищении оружия из воинской части Барановичского горизонта задержано 14 человек
08.08.2018 09:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 августа. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона по ч. 3 ст. 294 и ч. 2, 3 ст. 295 Уголовного кодекса (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия).
Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, по данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.
По уголовному делу заключено под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. "Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено", — отмечается в релизе.
БелаПАН.
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Минск, 8 августа. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей...
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