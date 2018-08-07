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Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского
08.08.2018 08:40 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 августа. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского.
"Ко мне пришел Следственный комитет", — написал Быковский в социальной сети «Фейсбук» в 8.30 8 августа. По мобильному телефону журналист недоступен.
(Будет дополнено.)
БелаПАН.
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Минск, 8 августа. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского. "Ко мне пришел Следственный комитет", — написал...
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