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Не соответствующая требованиям безопасности детская одежда выявлена в одном из магазинов Бреста

08.08.2018 09:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В июле во время внеплановой проверки в одном из торговых объектов Бреста выявлена детская одежда, не соответствующая требованиям по показателям безопасности и недостоверной информации о составе сырья, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.


Фото: Госстандарт

В ходе проведенных испытаний установлено, что блузки для девочек школьной модели Natali изготовителя ООО «Техноткань» из Кыргызской Республики имеют в составе сырья по маркировке полиэстер 80%, вискозу 20%. Однако они не соответствуют по показателю безопасности: гигроскопичность составила 1% при норме не менее 7%.

Также в маркировке продукции представлена недостоверная информация о виде и массовой доле сырья: по результатам испытаний полиэстер составил 100% (отклонение фактического содержания сырья составило 25% при норме ±5%).

Небезопасными оказались и шорты для девочек ясельной группы из джинсовой ткани Bonito kids, производителем которого является ООО «Original textile and print» из Узбекистана. В составе сырья по маркировке указано, что хлопок составляет 75%, полиэстер 23%, лайкра 2%. После проведенных испытаний было выявлено, что «воздухопроницаемость» составила 29 дм³/м²с при норме не менее 70 дм³/м²с.

К сведению потребителей: показатели воздухопроницаемости и гигроскопичности связаны с влиянием на теплообмен организма человека, участвуют в формировании так называемого микроклимата пододежного пространства. Их несоответствие установленным требованиям в одежде может привести к перегреву или переохлаждению организма, а также послужить одним из факторов, провоцирующих развитие простудных заболеваний или заболеваний кожи (дерматитов), аллергии.

В результате внешнего осмотра реализуемой в торговом объекте продукции установлены и другие нарушения: по безопасности (в бельевых изделиях для новорожденных соединительные швы с обметыванием срезов выполнены на изнаночную сторону); неполная информация для потребителя в маркировке продукции; отсутствие документов о подтверждении соответствия.

За первое полугодие 2018 года проведено 148 мониторингов в торговых объектах, реализующих продукцию легкой промышленности для детей и взрослых, из них 64 — в торговых объектах, реализующих продукцию по «низким ценам» (или так называемые «узбекские магазины»). Нарушения установлены при всех мониторингах, отмечает областная инспекция Госстандарта.

По результатам мониторингов 99% наименований проверенной продукции не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза (всего подвергнуто мониторингу более 2000 наименований), из них 3% не соответствовали по требованиям безопасности: соединительные швы с обметыванием срезов в изделиях для новорожденных выполнены на изнаночную сторону; наличие синтетических волокон в составе сырья носков для новорожденных; превышение предельного значения высоты каблука в обуви детской; наличие открытой пяточной части в обуви для детей до 3 лет; применение подкладки из искусственной кожи в открытой обуви для детей ясельного возраста, отсутствие светоотражающих элементов в детских рюкзаках (нарушения установлены путем внешнего осмотра и измерений, испытания в ходе мониторингов не проводятся).

 
Теги: Брест
 
 
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Госстандарт выявил небезопасные товары, школьные блузки и джинсовые шорты для девочек ясельной группы.
 
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