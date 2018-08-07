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В Гомеле по просьбе прокуратуры ужесточили приговор виновнице ДТП, в котором погиб мотоциклист

08.08.2018 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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После апелляции областной суд ужесточил наказание виновнице аварии, в которой погиб 18-летний мотоциклист, и заменил его на реальное лишение свободы. Об этом TUT.BY сообщил старший помощник прокурора Гомеля Константин Шапочкин.


Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 23 августа 2016 года на улице Луначарского областного центра. Водитель автомобиля Renault Sandero при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся со встречного направления мотоциклисту. В результате столкновения 18-летний байкер погиб. Предварительное расследование и судебное следствие по уголовному делу длились почти два года, по инициативе стороны защиты проводилась дополнительная судебно-автотехническая экспертиза.

В марте 2018 года суд Новобелицкого района Гомеля признал водителя виновным в нарушении ПДД. Обвиняемой было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года. При этом, к ней была применена отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на один год.

Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, гособвинителем на приговор районного суда был принесен протест. Обвиняемая в свою очередь, напротив — не согласилась с суровым, по ее мнению, наказанием и подала жалобу.

По результатам апелляционного рассмотрения дела ей назначено наказание в виде реального лишения свободы. Женщину приговорили к 2, 5 годам исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемой назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 5 лет.

 
Теги: Гомель
 
 
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После апелляции областной суд ужесточил наказание виновнице аварии, в которой погиб 18-летний мотоциклист, об этом TUT.BY сообщил старший помощник прокурора Гомеля...
 
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