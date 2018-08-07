|
В Гомеле по просьбе прокуратуры ужесточили приговор виновнице ДТП, в котором погиб мотоциклист
08.08.2018 09:54 — Новости Общества | Tut.by
После апелляции областной суд ужесточил наказание виновнице аварии, в которой погиб 18-летний мотоциклист, и заменил его на реальное лишение свободы. Об этом TUT.BY сообщил старший помощник прокурора Гомеля Константин Шапочкин.
Смертельная авария с участием мотоциклиста
В марте 2018 года суд Новобелицкого района Гомеля признал водителя виновным в нарушении ПДД. Обвиняемой было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять всеми видами транспортных средств сроком на три года. При этом, к ней была
Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, гособвинителем на приговор районного суда был принесен протест. Обвиняемая в свою очередь, напротив — не согласилась с суровым, по ее мнению, наказанием и подала жалобу.
По результатам апелляционного рассмотрения дела ей назначено наказание в виде реального лишения свободы. Женщину приговорили к 2, 5 годам исправительной колонии в условиях поселения. Также обвиняемой назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 5 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После апелляции областной суд ужесточил наказание виновнице аварии, в которой погиб 18-летний мотоциклист, об этом TUT.BY сообщил старший помощник прокурора Гомеля...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)