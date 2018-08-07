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Украли кошелек на рынке

08.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Самый частый вид кражи на сегодняшний день – кража кошелька. Кошелек может быть украден у Вас из кармана одежды, из сумки, рюкзака, портфеля, барсетки. От подобных краж страдает большое количество людей. В местах их  массового скопления  нужно быть предельно внимательным к сохранности своего имущества. Особую бдительность нужно проявлять на рынках, в магазинах, в общественном транспорте, где злоумышленнику легче незаметно подобраться к чужому имуществу.

С заявлением о краже в Октябрьский РОВД обратилась жительница района. Установлено, что в пятницу 20 июля 2018 года на рынке в г.п. Октябрьский неизвестным лицом у нее был похищен кошелек из дамской сумочки. При этом, женщина, расплатившись за покупку продуктов, отошла к другой палатке и, спустя около пяти минут, обнаружила пропажу кошелька. В кошельке находились деньги и банковская карточка, которую женщина успела заблокировать. В общей сложности ущерб составил 120 рублей. Октябрьским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь. К сожалению, установить злоумышленника до настоящего времени не представилось возможным.

Уважаемые жители района! Если Вы стали очевидцем произошедшей кражи либо владеете значимой для уголовного дела информацией, просьба сообщить по телефону 3-01-32 или 102.

 

По материалам Октябрьского РОСК

 
 
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    Самый частый вид кражи на сегодняшний день – кража кошелька. Кошелек может быть украден у Вас из кармана одежды, из сумки, рюкзака, портфеля, барсетки. От...
 
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