Коррупция на Гомельщине



В концепции национальной безопасности эффективное противодействие коррупции в Республике Беларусь определено в качестве одного из основных национальных интересов.

В 2017 году в Республике зарегистрировано 6645 экономических преступлений. В Гомельской области – 1062 экономических преступления.

Удельный вес всех зарегистрированных в области преступлений коррупционной направленности составил 45% (414) от общего числа выявленных.

В общем массиве коррупционных преступлений, выявленных органами внутренних дел, доминируют хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, получение и дача взяток, злоупотребления властью и служебными полномочиями.

Всего к уголовной ответственности за истекший отчетный период по линии экономики привлечено 390 лиц, в том числе по фактам получения взяток – 26 лиц, за дачу взятки – 48 лиц.

В 2017 году установлено 30 фактов получения взяток на общую сумму 67 000 долларов генеральным директором РСУП «Гомельгосплемпредприятие» гр. К и начальником сектора маркетинга предприятия гр. Н. Гр. К назначено наказание

в виде лишения свободы сроком на 11,6 лет с конфискацией имущества, Гр. Н – в виде лишения свободы сроком на 7,6 лет

с конфискацией имущества. Судебный исполнитель главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета гр. С уличен в 15 фактах взяточничества на общую сумму 1318 долларов США. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества.

Максимальная санкция статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оперуполномоченный ГБЭП

Октябрьского РОВД

капитан милиции Камнев П.А.