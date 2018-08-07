ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коррупция на Гомельщине

08.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
Размер текста:
A
A
A

Коррупция на Гомельщине
В концепции национальной безопасности эффективное противодействие коррупции в Республике Беларусь определено в качестве одного из основных национальных интересов.

В 2017 году в Республике зарегистрировано 6645 экономических преступлений. В Гомельской области – 1062 экономических преступления.

         Удельный вес всех зарегистрированных в области преступлений коррупционной направленности составил 45% (414) от общего числа выявленных.

В общем массиве коррупционных преступлений, выявленных органами внутренних дел, доминируют хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, получение и дача взяток, злоупотребления властью и служебными полномочиями.

Всего к уголовной ответственности за истекший отчетный период по линии экономики привлечено 390 лиц, в том числе по фактам получения взяток – 26 лиц, за дачу взятки – 48 лиц.

           В 2017 году установлено 30 фактов получения взяток на общую сумму 67 000 долларов генеральным директором РСУП «Гомельгосплемпредприятие» гр. К и начальником сектора маркетинга предприятия гр. Н. Гр. К назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 11,6 лет с конфискацией имущества, Гр. Н – в виде лишения свободы сроком на 7,6 лет
с конфискацией имущества. Судебный исполнитель главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета   гр. С уличен в 15 фактах взяточничества на общую сумму 1318 долларов США. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества.

Максимальная санкция статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 

 

Оперуполномоченный ГБЭП

Октябрьского РОВД

капитан милиции Камнев П.А.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В концепции национальной безопасности эффективное противодействие коррупции в Республике Беларусь определено в качестве одного из основных национальных...
 
Новости дня
Новости общества
 
По делу о хищении оружия из части в Барановичах задержано 14 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика