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Коррупция на Гомельщине
08.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
В 2017 году в Республике зарегистрировано 6645 экономических преступлений. В Гомельской области – 1062 экономических преступления.
Удельный вес всех зарегистрированных в области преступлений коррупционной направленности составил 45% (414) от общего числа выявленных.
В общем массиве коррупционных преступлений, выявленных органами внутренних дел, доминируют хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, получение и дача взяток, злоупотребления властью и служебными полномочиями.
Всего к уголовной ответственности за истекший отчетный период по линии экономики привлечено 390 лиц, в том числе по фактам получения взяток – 26 лиц, за дачу взятки – 48 лиц.
В 2017 году установлено 30 фактов получения взяток на общую сумму 67 000 долларов генеральным директором РСУП «Гомельгосплемпредприятие» гр. К и начальником сектора маркетинга предприятия гр. Н. Гр. К назначено наказание
Максимальная санкция статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Получение взятки» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оперуполномоченный ГБЭП
Октябрьского РОВД
капитан милиции Камнев П.А.
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