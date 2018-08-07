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В Бобруйске появилась первая в области крытая велопарковка
08.08.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске появилась крытая велопарковка на 50 веломест с круглосуточным наблюдением, пишет
Велопарковку построило предприятие «Легпромразвитие». По словам заместителя директора по персоналу Олега Чмиля, установили ее еще в октябре прошлого года, а ближе к лету поставили навес. Велостоянку создали за собственные средства — на материалы затратили около 10 тыс. рублей. Установили парковку сами сотрудники «Легпромразвития».
— Предприятие большое, на нем работает более 1200 человек, и многие в весенне-осенний период пользуются велосипедами. Поэтому было принято решение, что делать велопарковку необходимо, — рассказал Олег Чмиль. — Более того, хотелось бы таким образом стимулировать работников к велопоездкам.
По словам Чмиля, у руководства предприятия также есть велосипеды, но они для велопрогулок — на работу руководителя ездят на машине.
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Велопарковка обошлась предприятию более чем в 10 тыс. рублей.
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