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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 августа из-за жары
08.08.2018 12:10 — Новости Общества | БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, днем по западу республики порывы достигнут 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 10 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу страны, днем - 25-30 выше нуля, по юго-западу - до плюс 32.-0-
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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