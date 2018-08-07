ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин выслал интимные фото девушке в интернете, а она потребовала деньги за нераспространение

08.08.2018 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По просьбе незнакомой девушки минчанин выслал ей в интернете фото своих половых органов. После этого она начала угрожать, что сделает их достоянием общественности, если он не переведет 200 долларов. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 17 апреля минчанин на одном из сайтов познакомился с девушкой. Во время переписки она попросила нового знакомого выслать ей фото его обнаженных половых органов таким образом, чтобы на снимках можно было рассмотреть лицо парня. Он выполнил просьбу, а позже ему стали приходить сообщения с требованием о переводе на карт-счет 200 долларов за нераспространение компрометирующих снимков в интернете.


Милиция установила, что указанный карт-счет принадлежит ранее не судимому 28-летнему гражданину П.

В ходе опроса гражданин П. пояснил, что 12 апреля в интернете он познакомился с девушкой, которой во время переписки тоже выслал фото интимного содержания. Спустя некоторое время ему также стали приходить сообщения с требованиями перевода денег на электронный кошелек за нераспространение фотографий. После перечисления части денег мужчине пришло новое сообщение с предложением сотрудничать — переводить на электронный кошелек поступающие на его карт-счет от других обманутых граждан деньги. Парень согласился и с 18 по 24 апреля перечислял часть денег на электронный кошелек неизвестного лица, а некоторую сумму оставлял себе.

Милиция располагает сведениями о 10 потерпевших от действий интернет-вымогателя, личность которого устанавливается. В отношении 28-летнего держателя карт-счета возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 208 (Вымогательство) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка начала угрожать, что сделает фото достоянием общественности, если он не переведет 200 долларов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 августа из-за жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика