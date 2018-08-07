Минчанин выслал интимные фото девушке в интернете, а она потребовала деньги за нераспространение

По просьбе незнакомой девушки минчанин выслал ей в интернете фото своих половых органов. После этого она начала угрожать, что сделает их достоянием общественности, если он не переведет 200 долларов. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что 17 апреля минчанин на одном из сайтов познакомился с девушкой. Во время переписки она попросила нового знакомого выслать ей фото его обнаженных половых органов таким образом, чтобы на снимках можно было рассмотреть лицо парня. Он выполнил просьбу, а позже ему стали приходить сообщения с требованием о переводе на карт-счет 200 долларов за нераспространение компрометирующих снимков в интернете.





Милиция установила, что указанный карт-счет принадлежит ранее не судимому 28-летнему гражданину П.

В ходе опроса гражданин П. пояснил, что 12 апреля в интернете он познакомился с девушкой, которой во время переписки тоже выслал фото интимного содержания. Спустя некоторое время ему также стали приходить сообщения с требованиями перевода денег на электронный кошелек за нераспространение фотографий. После перечисления части денег мужчине пришло новое сообщение с предложением сотрудничать — переводить на электронный кошелек поступающие на его карт-счет от других обманутых граждан деньги. Парень согласился и с 18 по 24 апреля перечислял часть денег на электронный кошелек неизвестного лица, а некоторую сумму оставлял себе.

Милиция располагает сведениями о 10 потерпевших от действий интернет-вымогателя, личность которого устанавливается. В отношении 28-летнего держателя карт-счета возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 208 (Вымогательство) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.