Лесхоз информирует: вход в лес запрещен





Буда-Кошелевский опытный лесхоз сообщает, что с 9 августа в связи с установлением IV класса пожарной опасности, на территории района вводится запрет на посещение леса.

Запрет утрвержден решением Буда-Кошелевского райисполкома в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах района. Однако допускается пребывание граждан в 10 метровой зоне, прилегающей к специально оборудованным и обозначенным местам и зонам отдыха и 5-метровой зоне, прилегающей к дорогам общего пользования, проходящим через лесной фонд и ведущим к населенным пунктам.

Павел ЛЕНСКИЙ.