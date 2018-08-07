6 августа на базе СМТ 41 открылся студенческий строительный отряд им. Гоева. В состав отряда входят восемь юношей, двое из которых работают в Сморгони (здание суда), двое - в Островце и четверо - в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой. Накануне Дня строителя мы встретились с ребятами, работающими в Ошмянском районе, и узнали, почему они в последние летние дни решили подзаработать.

Четверо парней трудятся на строительном объекте в торгово-логистическом центре пункта пропуска «Каменный Лог» под руководством командира отряда Игоря Цыганкова. К слову, они второй раз за лето работают здесь.





На фото (слева направо): Игорь ЦЫГАНКОВ, Владимир ГЕТМАНОВИЧ, Артем СОЛОДУХО и Владислав КОНОПЕЛЬКО

Парни занимаются укладкой плитки. Игорь Цыганков – студент. Учится на электрика. Признается, что в будущем, возможно, будет работать на стройке, поэтому практику, которую он здесь получает, планирует использовать в дальнейшем.

Владимир Гетманович учится на облицовщика-плиточника. Парень говорит, что с работой знаком и трудностей нет. Деньги, заработанные в студенческом отряде, планирует потратить на свои нужды. Владимир считает, что летом молодому человеку нужно использовать любую возможность, чтобы заработать, так как скоро начнется учеба и появятся другие заботы.

Артем Солодухо проблем с трудоустройством летом не испытал. Он обратился в районный комитет БРСМ, и ему быстро смогли подобрать работу.

Владислав Конопелько также считает, что тот, кто хотел найти работу летом, мог ее получить. Как вода под лежачий камень не течет, так и человек, который не предпринимает никаких попыток для своего трудоустройства, не сможет найти работу. Если есть желание и цель, то появятся и возможности, считает юноша.

ВНИМАНИЕ! Для работы в составе студенческих отрядов требуются молодые люди в возрасте от 18 лет. По всем вопросам обращаться по тел. 3-76-97, 3-76-36.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.