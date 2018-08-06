В Минске – полметра, в Барановичах – почти метр. Сколько жилья можно купить в разных городах на среднюю зарплату

Для расчета мы брали среднюю начисленную зарплату по разным городам за июнь (в переводе на доллары) и среднюю стоимость квадратного метра жилья в этом же месяце, опубликованную на сайте realt.by.
Из 10 белорусских городов, которые мы использовали для расчетов, самые высокие июньские зарплаты в столице (почти $660), но в этом городе и самый дорогой в стране квадратный метр – $1279. Самые низкие зарплаты в Пинске (чуть больше $393), самый дешевый «квадрат» – в Мозыре ($406).
На одну среднюю зарплату в своем регионе больше всего жилья могут позволить себе жители Новополоцка – 1,03 квадратного метра, меньше всего – минчане (0,51 квадратного метра). В Барановичах на среднюю зарплату по городу можно купить почти 0,9 квадратного метра жилья.
Сколько жилья можно купить на среднюю зарплату в некоторых городах Беларуси
Новополоцк – 1,03 кв.м.
Бобруйск – 0,95 кв.м.
Барановичи – 0,88 кв.м.
Пинск – 0,83 кв.м.
Гомель – 0,81 кв.м.
Гродно – 0,8 кв.м.
Могилев – 0,79 кв.м.
Витебск – 0,77 кв.м.
Брест – 0,74 кв.м.
Минск – 0,51 кв.м.