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Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться - Кочанова

08.08.2018 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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8 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться. На этом акцентировала внимание глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на республиканском семинаре-практикуме по деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики, который проходит сегодня в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что семинар-практикум стал площадкой, где обсуждаются задачи, поручения по вопросам развития молодежной политики, поставленные главой государства на V Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете, других мероприятиях и совещаниях. Кроме того, форум призван рассмотреть вопросы, которые существуют и требуют решения. "Это и возможность обменяться имеющимся опытом и мнениями о том, что еще сегодня нужно сделать, возможно, на законодательном уровне", - добавила Наталья Кочанова. В качестве примера она назвала предложение, озвученное на недавнем съезде БРСМ. Оно касалось увеличения молодежного возраста, ведь продолжительность жизни изменилась.

Спектр обсуждаемых тем включает в том числе вопросы профессиональной ориентации старшеклассников, получения образования и трудоустройства, предоставления первого рабочего места, патриотического воспитание молодежи и др.

Семинар объединил представителей из Минска и всех регионов страны. Накануне на практических площадках участникам форума представили разнообразные формы и методы работы с детьми и молодежью учреждения, предприятия, организации Речицкого района.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться. На этом акцентировала внимание глава Администрации Президента...
 
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