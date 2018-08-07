В Бресте 23-летняя девушка ударила ножом парня, который мешал ей читать статусы в соцсетях

В Бресте огласили приговор по обвинению 23-летней жительницы города, которая ударила ножом своего парня.



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Инцидент произошел в мае. Поздно вечером парень пришел домой к обвиняемой с бутылкой пива. Молодые люди сели на кухне и обсудили вопросы воспитания их сына. После 10-минутного разговора девушка достала мобильный телефон и стала читать новости в социальных сетях, не обращая внимания на своего гостя. Парень попросил ее отложить телефон, но обвиняемая его просьбу проигнорировала.

В суде девушка пояснила, что в телефоне она «сидела» около часа. Такое времяпрепровождение возмутило молодого человека, и он стал вновь просить отложить мобильник. На этот раз он был более настойчив и грозил ударить ее по лицу, если она не оставит телефон в покое. Девушка грубо отказала и предупредила, что если он на нее нападет, то она его ударит ножом. Затем обвиняемая встала и завела руку с мобильником за спину, чтобы гость его не забрал. Потерпевший подошел к девушке и обхватил ее за талию, чтобы вырвать телефон у нее из руки. В этот момент она схватила свободной рукой кухонный нож и ударила им гостя в спину. Прибывшие медики забрали парня в больницу.

В суде потерпевший подчеркнул, что претензий к обвиняемой он не имел и просил не наказывать ее сурово.

«8 августа суд признал брестчанку виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.