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В Минске продолжаются задержания журналистов

08.08.2018 13:32 — Новости Общества | БДГ  
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Появляется все новая информация о задержаниях сотрудников различных СМИ.

По информации reform.by, независимого журналиста Алексея Жукова и его жену Арину Сёмычкину сотрудники Следственного комитета забрали из дома в Боровлянах. Также сообщается, что задержаны сотрудники сайта Realt.by.

Сегодня утром были задержаны журналисты Алексей Жуков и его жена Арина Сёмычкина. Свидетелем задержания стал корреспондент RFRM. Жукова вместе с женой забрали из дому в Боровлянах сотрудники СК. Алексей Жуков ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство».

Кроме того, по данным БАЖ, утром прошел обыск в офисе портала Realt.by.  Представители Следственного комитета забрали из офиса компьютеры и ноутбуки. Редактор портала Владислав Кулецкий, а также журналисты Игорь Хмара, Мария Сорока и Алена Масловская) ожидают допроса в СК. Тужа же отвезли всю их технику.

Напомним, что накануне СК провел масштабные обыски в офисах порталов БелаПАН и Tut.by, было задержано 7 человек. Вечером некоторых задержанных отпустили, однако в СК остаются сотрудники Tut.by Марина Золотова, Анна Колтыгина, Галина Уласик, Анна Ермачонок, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова (она провела ночь на Окрестина, у нее дома провели обыск и забрали. Кроме того, выяснилось, что телефоны сотрудников Tut.by прослушивались.

Сегодня утром сотрудники СК пришли с обыском к эксперту Павлюку Быковскому и его супруге, журналистке БДГ Ольге Быковской.

Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

 
 
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Появляется все новая информация о задержаниях сотрудников различных СМИ.
 
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