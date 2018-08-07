|
В Минске продолжаются задержания журналистов
08.08.2018 13:32 — Новости Общества | БДГ
Появляется все новая информация о задержаниях сотрудников различных СМИ.
По информации
Сегодня утром были задержаны журналисты Алексей Жуков и его жена Арина Сёмычкина. Свидетелем задержания стал корреспондент RFRM. Жукова вместе с женой забрали из дому в Боровлянах сотрудники СК. Алексей Жуков ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство».
Кроме того, по данным БАЖ, утром прошел обыск в офисе портала Realt.by. Представители Следственного комитета забрали из офиса компьютеры и ноутбуки. Редактор портала Владислав Кулецкий, а также журналисты Игорь Хмара, Мария Сорока и Алена Масловская) ожидают допроса в СК. Тужа же отвезли всю их технику.
Напомним, что накануне СК
Сегодня утром сотрудники СК
Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появляется все новая информация о задержаниях сотрудников различных СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)