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МВД предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения

08.08.2018 13:34 — Новости Общества | БелТА  
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МВД предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора УГАИ МВД Павел Санкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Санкевича, МВД выступило с предложением корректировки правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина №972. "Предложили Минтрансу пересмотреть вопрос организации перевозок автомобилями такси, которые пользуются приложениями Uber, NextApp и др., чтобы в случае превышения перевозчиком временных норм работы была исключена возможность выдачи заказов. Возможно, это будет осуществляться на программном уровне", - сказал он.

В правила перевозок пассажиров международными автобусами предлагается ввести обязательное оборудование автобусов системами контроля состояния водителей и предупреждения об опасном сближении с объектами, а также топографами. Сейчас это необязательная процедура.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси предлагает пересмотреть требования к работе такси через мобильные приложения. Об этом сообщил...
 
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