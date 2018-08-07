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Около Скиделя дорогу завалило тушами и субпродуктами, которые везли на переработку

08.08.2018 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Около Скиделя на дороге Минск-Гродно грузовик сбил велосипедистку. Машина стала экстренно тормозить, и из кузова на дорогу вывалились туши животных и субпродукты, которые MAN вез на переработку, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.


Все произошло на пешеходном переходе. Перед большегрузом с правой стороны появилась пенсионерка на велосипеде. Водитель грузовика применил экстренное торможение, и содержимое кузова вывалилось на дорогу.

Наезда избежать не удалось, пожилая женщина получила перелом ноги и помещена в больницу.

По предварительной информации, женщина пересекала дорогу, не спешиваясь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Около Скиделя на дороге Минск-Гродно грузовик сбил велосипедистку. Машина стала экстренно тормозить и из кузова на дорогу вывалились туши животных и субпродукты,...
 
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