Около Скиделя дорогу завалило тушами и субпродуктами, которые везли на переработку

Около Скиделя на дороге Минск-Гродно грузовик сбил велосипедистку. Машина стала экстренно тормозить, и из кузова на дорогу вывалились туши животных и субпродукты, которые MAN вез на переработку, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.





Все произошло на пешеходном переходе. Перед большегрузом с правой стороны появилась пенсионерка на велосипеде. Водитель грузовика применил экстренное торможение, и содержимое кузова вывалилось на дорогу.

Наезда избежать не удалось, пожилая женщина получила перелом ноги и помещена в больницу.

По предварительной информации, женщина пересекала дорогу, не спешиваясь.