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Около Скиделя дорогу завалило тушами и субпродуктами, которые везли на переработку
08.08.2018 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Около Скиделя на дороге Минск-Гродно грузовик сбил велосипедистку. Машина стала экстренно тормозить, и из кузова на дорогу вывалились туши животных и субпродукты, которые MAN вез на переработку,
Все произошло на пешеходном переходе. Перед большегрузом с правой стороны появилась пенсионерка на велосипеде. Водитель грузовика применил экстренное торможение, и содержимое кузова вывалилось на дорогу.
Наезда избежать не удалось, пожилая женщина получила перелом ноги и помещена в больницу.
По предварительной информации, женщина пересекала дорогу, не спешиваясь.
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Около Скиделя на дороге Минск-Гродно грузовик сбил велосипедистку. Машина стала экстренно тормозить и из кузова на дорогу вывалились туши животных и субпродукты,...
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