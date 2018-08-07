﻿ Светлана Коржич: "За кофе и "Роллтон" не убивают. Нам такая армия не нужна". 21.by
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Светлана Коржич: "За кофе и "Роллтон" не убивают. Нам такая армия не нужна"

08.08.2018 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В перерыве суда о дедовщине в армии мама погибшего Александра Коржича прокомментировала первые часы процесса.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как передает корреспондент TUT.BY, женщина возмущена тем, что в обвинении в основном говорится про взятки сержанта в виде копченой курицы, сигарет, шоколадок, кофе и «Роллтона» и очень скупо — о его последнем дне жизни ее сына.

— За кофе и «Роллтон» не убивают, я устала сидеть и слушать это, — говорит журналистам Светлана Коржич. — Только сказали, что Саша пропал 26 сентября, пошел и повесился. Я с этим не согласна. Каждую неделю скидывала по 50 рублей, уже и купила бы им этот кофе и «Роллтон».

Женщина показала журналистам фото Саши после смерти. Она не верит в версию доведения до самоубийства и настаивает: ее единственного сына убили.

— Думаю, этот суд ничего не изменит. Считаю, такая армия нам не нужна. Слушаешь только про эти «Роллтоны». Это хлопцы пришли с голодного края, забитой вески, чтобы поесть. Для чего такая армия? Воды горячей нет, мыла и носков тоже, берцы надо купить, форму выкупить у прапорщика, грошы надо скидывать. Так наймите лучше контрактников и никакой дедовщины не будет, — говорит Светлана Коржич.

 
 
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Как передает корреспондент TUT.BY, женщина возмущена тем, что в обвинении в основном говорится про взятки сержанта в виде копченой курицы, сигарет, шоколадок, кофе и...
 
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