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Как обеспечить безопасность своего имущества?

08.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Аспектом, способствующим совершению хищений, является беспечность, халатность собственника, не обеспечивающего на должном уровне сохранность принадлежащего ему имущества, а в некоторых случаях полное нежелание предпринимать меры по соблюдению минимальных условий, направленных на предотвращение противоправных посягательств со стороны криминального элемента.

Основные советы по обеспечению безопасности своего имущества:

  1. Если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой и для других членов вашей семьи.
  2. Избегайте разговоров на тему своего местонахождения, особенно в присутствии чужих людей и детей. Напоминайте детям о том, что нельзя рассказывать незнакомым людям о том, кто находится дома, а также о том, где могут храниться ключи от дома или квартиры.
  3. Оборудуйте свою дачу либо гараж, транспортное средство различными доступными техническими приспособлениями, например, бронированными дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением. С такими мерами защиты ваш дом, дача, гараж либо транспортное средство не будут интересны потенциальным преступникам.
  4. Если в момент, когда возвращаетесь на дачу, услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать! Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника.
  5. Если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Спокойно подождите приезда милиции.
  6. Никогда не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей.
  7. Не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей.
  8. Учите своего ребенка относиться с осторожностью к чужим людям, не доверять им, предупреждайте их о возможности совершения ими преступления.

Способов для проникновения в чужое жилище существует много. Невскрывающихся замков не бывает, а лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено.

Владимир Онищенко, начальник ООПП Копыльского РОВД

 
 
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Хищение имущества является одним из древнейших правонарушений, которые совершают люди из своей личной, корыстной заинтересованности.
 
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