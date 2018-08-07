

С целью поддержки детей из многодетных семей и детей-инвалидов с 1 августа по 1 сентября 2018 г. проводится общереспубликанская благотворительная кампания «Дети идут в школу». Объявлен сбор денежных средств, одежды, обуви, письменных принадлежностей во всех первичных организациях Белорусского Общества Красного Креста и от всех предприятий, учреждений и организаций!

К участию в данной акции будут привлечены волонтеры Красного Креста, списки семей получателей будут согласовываться в ТЦСОН.

Пожертвования в виде одежды, канцтоваров принимаются в офисе

Красного Креста по адресу:

г. Борисов, ул. 50 лет БССР, д.8 с 9.00 до 16.00, тел. 930880. Денежные пожертвования отправляются в системе ЕРИП, код благотворительной кампании «Дети идут в школу» — 5018.

Президиум Борисовской

РО БОКК