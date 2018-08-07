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Дети идут в школу

08.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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С целью поддержки детей из многодетных семей и детей-инвалидов с 1 августа по 1 сентября 2018 г. проводится общереспубликанская благотворительная кампания «Дети идут в школу». Объявлен сбор денежных средств, одежды, обуви, письменных принадлежностей во всех первичных организациях Белорусского Общества Красного Креста и от всех предприятий, учреждений и организаций!
К участию в данной акции будут привлечены волонтеры Красного Креста, списки семей получателей будут согласовываться в ТЦСОН.
Пожертвования в виде одежды, канцтоваров принимаются в офисе
Красного Креста по адресу:
г. Борисов, ул. 50 лет БССР, д.8 с 9.00 до 16.00, тел. 930880. Денежные пожертвования отправляются в системе ЕРИП, код благотворительной кампании «Дети идут в школу» — 5018.
Президиум Борисовской
РО БОКК

 
 
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С целью поддержки детей из многодетных семей и детей-инвалидов с 1 августа по 1 сентября 2018 г. проводится общереспубликанская благотворительная кампания «Дети...
 
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