Могилевский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 09 августа 2018 года на базе территориального центра социального обслуживания населения Костюковичского района будет проводить прием граждан, нуждающихся в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации: протезными изделиями, лечебно-бандажными изделиями, ортопедической обувью. Прием заказов на изготовление изделий социальной реабилитации будут проводить техник-протезист и врач травматолог-ортопед Могилевского филиала с 11.00 до 15.00. Адрес территориального центра социального обслуживания населения, где будет проводиться прием: г. Костюковичи, ул. Зиньковича, 52, кабинет № 4. Телефон для справок в г. Могилеве: 8(0222)74-48-81. Приглашаем!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Костюковичском районе 9 августа 2018 года пройдет прием граждан по вопросам обеспечения техническими средствами социальной реабилитации Могилевский филиал «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 09 августа 2018 года на базе территориального центра социального обслуживания...