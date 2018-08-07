Купаются ли кореличчане в запрещенных местах, выяснил корреспондент газеты «Полымя»

В условиях аномальной жары, установившейся в республике на протяжении последних двух недель, водоемы Кореличчины стали как никогда притягательными для жителей и гостей района. Как правило, люди не обращают внимания на то, предназначено ли место для купания или нет. Они спешат окунуться в прохладную воду реки или озера.

Но закон есть закон, и соблюдать его нужно, прежде всего, для личной же безопасности. Ведь большинство трагических случаев, которые заканчиваются утоплением граждан, происходят в местах, запрещенных для купания. А знают ли кореличчане, где можно купаться, а где нет, и, самое главное, соблюдают ли они запреты на купание в непредназначенных для этого местах, корреспондент газеты «Полымя» проверил в ходе совместного рейда с председателем районной организации ОСВОД Александром Кандрусиком и сотрудником РОВД Денисом Маковиком.

– Во-первых, купание разрешено только в специально оборудованных для этих целей водоемах, где функционируют спасательные посты, а именно на озере Юбилейное в г.п. Кореличи и озере Свитязь, – делится по дороге к первому пункту рейда Александр Кандрусик. – Во-вторых, во избежание гибели людей на водоемах рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники РОВД, РОЧС и РО ОСВОД, согласно графику, утвержденному заместителем председателя Кореличского райисполкома Р. Ю. Абрамчиком, проводят предупредительно-профилактические мероприятия непосредственно на реках и озерах района. В ходе подобных мероприятий выявляются граждане, нарушающие требования ст. 23.63 КоАП РБ «Купание в неустановленных местах», что предусматривает административную ответственность – штраф в размере до трех базовых величин.





Итак, отправляемся на излюбленное место отдыха кореличчан – реку Неман. На берегу в районе агр. Еремичи беззаботно отдыхало около 30 человек, большинство из которых были дети. В вечернее же время и выходные дни количество желающих окунуться в воду достигает 100 человек. О том, что купаться в этом месте нельзя, кто-то из присутствующих на берегу Немана знал, а кто-то и не догадывался. Александр Кандрусик провел профилактическую беседу с отдыхающими, в ходе который каждый из них наряду с полезной устной информацией получил памятку «Будьте осторожны на воде». Сотрудник РОВД предупредил об административной ответственности за купание в неустановленных местах.





Каждый из присутствующих выслушал информацию, однако есть одно «но»: личная безопасность все же зависит от самих граждан и их внимательности и бдительности, которые, как показывает практика, снижаются в несколько раз под действием алкогольных напитков. Поэтому каждый должен знать и помнить, что купание в нетрезвом состоянии чревато трагическими последствиями.

В ходе рейда также были обследованы и другие водоемы района, в которых купание запрещено: карьеры в д. Скрышево и Забердово, водоемы вблизи д. Унехово, Некрашевичи и Рапьево. На берегах водоемов были установлены знаки «Купание запрещено. Опасно». Судя по всему, они сыграли главную предупреждающую роль, и желающих искупаться в запрещенных местах замечено не было.

Еще одним пунктом совместного рейда стал берег реки Сервечь у д. Березовец. Трое подростков, учеников СШ №2 г.п. Кореличи, которые приехали на летние каникулы к бабушкам в деревню, вышли из воды, заметив представителя РО ОСВОД и милиционера. Оказалось, школьники знают, что купаться в неустановленных местах запрещено, ведь работниками ОСВОД проводятся регулярные занятия по безопасности на воде в учебных заведениях района. Но, по словам ребят, они хорошо умеют плавать. Однако коварство подводных течений и неисследованное дно водоема может сыграть злую шутку даже с отличными пловцами.

Завершающим пунктом профилактического мероприятия рейдовой группы стало озеро Юбилейное в г.п. Кореличи, где купание абсолютно безопасно как для детей, так и взрослых. Ведь все отдыхающие находятся под постоянным надзором матроса-спасателя и дежурящего милиционера.

Как спасаться от знойного солнца и где купаться, безусловно, каждый решает для себя сам. Однако неизменным постулатом для каждого отдыхающего на берегу водоема должны стать слова: «Беспечность тянет на дно», а это значит, что в наших силах сделать времяпрепровождение у водоема безопасным и полезным для здоровья.

За прошедшую неделю сотрудниками Кореличского РОВД, РОЧС и РО ОСВОД было проинструктировано свыше 500 человек о правилах поведения на воде, предупреждены 64 человека, купающихся в неустановленных местах, 6 отдыхающих привлечены к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Случаев гибели людей на воде в Кореличском районе не допущено.

Оксана Януш

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