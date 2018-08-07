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Офис TUT.BY посетил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США

08.08.2018 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Редакцию портала TUT.BY посетили исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Скотт Брэндон и его экономический советник Кристофер Маккейб. С ними пообщался Юрий Зиссер.


— Приходили выразить свою солидарность и спросить, как они нам могут помочь, — рассказал основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер. — Расспрашивали, кого задержали, в чем обвиняют, почему мы думаем, что это дело политическое. Почему? Потому что дело, которое людям инкриминируют, не тянет на тот масштаб, который на нас обрушился. И все облавы эти, которые продолжают устраивать на журналистов.

Дипломатам показали рабочие места главреда TUT.BY Марины Золотовой и остальных задержанных.

— Показывали, что системный блок отключен, рассказали, что забрали наши винчестеры и что продолжаются работы в нашей серверной. По-видимому, копируют содержимое нашего корпоративного сервера, почтовую переписку сотрудников за много лет, всех фирм, имеющих отношение к TUT.BY, всю бухгалтерию. Я не знаю, сколько лет они это все будут читать. Хотя я знаю, что в моей переписке ничего плохого нет, я ничем плохим не занимаюсь, но там такие специалисты, которые к каждому слову могут привязать то, чего нет.

Юрий Зиссер поблагодарил американских дипломатов за поддержку

7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. Утром 8 августа появились сообщения об обысках у журналиста Павлюка Быковского и его жены Ольги, журналистов Алексея Жукова (ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство»). Его вместе с женой забрали из дома в Боровлянах сотрудники СК. По информации «Радыё Свабода», утром в среду задержаны также три журналиста и главный редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий, ранее работавший в газете «СБ-Беларусь сегодня».

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступил Совет Европы, «Репортеры без границ».

Евросоюз тоже призвал освободить журналистов. Обыски и задержания журналистов противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам, отметила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на заявление Могерини.

 
 
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Редакцию портала TUT.BY посетили исполняющий обязанности временного поверенного в делах США и его экономический советник Кристофер Маккейб. С ними пообщался Юрий...
 
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