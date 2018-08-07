|
Офис TUT.BY посетил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США
08.08.2018 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Редакцию портала TUT.BY посетили исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Скотт Брэндон и его экономический советник Кристофер Маккейб. С ними пообщался Юрий Зиссер.
— Приходили выразить свою солидарность и спросить, как они нам могут помочь, — рассказал основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер. — Расспрашивали, кого задержали, в чем обвиняют, почему мы думаем, что это дело политическое. Почему? Потому что дело, которое людям инкриминируют, не тянет на тот масштаб, который на нас обрушился. И все облавы эти, которые продолжают устраивать на журналистов.
Дипломатам показали рабочие места главреда TUT.BY Марины Золотовой и остальных задержанных.
— Показывали, что системный блок отключен, рассказали, что забрали наши винчестеры и что продолжаются работы в нашей серверной. По-видимому, копируют содержимое нашего корпоративного сервера, почтовую переписку сотрудников за много лет, всех фирм, имеющих отношение к TUT.BY, всю бухгалтерию. Я не знаю, сколько лет они это все будут читать. Хотя я знаю, что в моей переписке ничего плохого нет, я ничем плохим не занимаюсь, но там такие специалисты, которые к каждому слову могут привязать то, чего нет.
Юрий Зиссер поблагодарил американских дипломатов за поддержку
7 августа
В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже
Евросоюз тоже призвал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакцию портала TUT.BY посетили исполняющий обязанности временного поверенного в делах США и его экономический советник Кристофер Маккейб. С ними пообщался Юрий...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)