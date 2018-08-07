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Желтые вазы на проспекте возле цирка в этом году перекрашивать не будут

08.08.2018 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Желтые вазы на исторической балюстраде на проспекте Независимости в этом году перекрашивать не будут. Это сделают к 1 мая 2019 года, сообщили TUT.BY в «Горремавтодоре». Мы также узнали, что может быть причиной такого решения.


В мае этого года вазы на исторической балюстраде в районе цирка покрасили в несвойственный им желтый цвет. Одним минчанам такое решение понравилось, а другие составили петицию против. Дело в том, что перекраска ваз в желтый цвет нарушила существующую композицию проспекта и изначальную архитектурную идею.

Поэтому еще в мае комитет архитектуры Мингорисполкома выслал в «Горремавтодор», на балансе которого находится балюстрада, предписание на устранение нарушений. «Горремавтодор» в свою очередь обратился за рекомендациями в Министерство культуры.

Как стало известно TUT.BY, Минкульт предложил дорогостоящее решение по восстановлению покрасочного слоя, на который уже потратили бюджетные деньги в этом году. В том числе поэтому руководство города решило, что до следующего года вазы трогать не будут.

А в «Горремавтодоре» сказали, что архитектурные элементы перекрасят к 1 мая 2019 года.

 
 
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