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В Беларуси намолотили более 4 млн. тонн зерна
08.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Белорусские аграрии намолотили более 4 млн. т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
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Белорусские аграрии намолотили более 4 млн. т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По информации на 8...
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