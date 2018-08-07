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РНПЦ "Мать и дитя" совместно с Центром детской хирургии осваивают внутриутробную операцию
08.08.2018 15:06 — Новости Общества | БT
В белорусских больницах постоянно есть маленькие пациенты с ожогами пищевода и с инородными телами в желудке. Специалисты утверждают, что 95 % таких случаев происходят по вине родителей. Доказано, что малыши с года до двух с половиной лет стремятся познакомиться с интересными для них предметами именно через их вкус.
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Вылечить малыша до того, как он появился на свет. РНПЦ "Мать и дитя" совместно с Центром детской хирургии осваивают внутриутробную операцию. Она позволит начать...
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