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В трех районах Минской области запрещено посещать леса
08.08.2018 15:27 — Новости Общества | БT
За посещение лесов во время запрета предусмотрен штраф до 20 базовых величин - 500 рублей. В этом году в Минской области с начала пожароопасного сезона случилось 97 пожаров. Почти все зафиксированные возгорания произошли по вине человека.
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Из-за жаркой погоды запрещено посещение лесов в трех районах Минской области. В ближайшие дни посещать лесной массив будет нельзя в Минском, Дзержинском и...
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