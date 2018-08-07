В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В трех районах Минской области запрещено посещать леса Из-за жаркой погоды запрещено посещение лесов в трех районах Минской области. В ближайшие дни посещать лесной массив будет нельзя в Минском, Дзержинском и...

За посещение лесов во время запрета предусмотрен штраф до 20 базовых величин - 500 рублей. В этом году в Минской области с начала пожароопасного сезона случилось 97 пожаров. Почти все зафиксированные возгорания произошли по вине человека.