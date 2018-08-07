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До конца года более 600 многодетных семей Минска будут обеспечены жильем
08.08.2018 15:17 — Новости Общества | БT
В стадии проектирования сейчас еще 4 поликлиники, детские садики и школы.
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В этом году начнется строительство домов, рассчитанных на еще 800 квартир для этой категории населения. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 38 домов. Основные...
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