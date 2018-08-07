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Губернатор области сегодня выслушал проблемы жителей Логойского района
08.08.2018 15:15 — Новости Общества | БT
Руководитель области Анатолий Исаченко детально изучил ситуацию и дал неотложный ответ.
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Сегодня под особым вниманием губернатора - вопросы жителей Логойского района. Анатолий Исаченко рассмотрел обращения граждан во время личного приема. Основной...
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