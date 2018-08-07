В шести районах области из-за засухи запретили посещать леса

Из-за высокого класса пожарной опасности на Гомельщине закрываются леса для посещения. Ограничительные меры действуют уже в шести районах. И список ежедневно растет.





Как сообщили в Гомельском ГПЛХО, по данным на утро 8 августа полный запрет введен на посещение лесов в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Октябрьском, Ветковском и Лоевском районах.

С начала пожароопасного периода (в этом году он начался в апреле) в лесах области произошло 94 случая возгорания.

Специалисты напоминают — того, кто нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).