8 августа председатель райисполкома Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам.

Всего на приеме побывало 8 человек. Несколько обращений заявителей касались предоставления жилья с целью улучшения жилищных условий. К слову, все они были разрешены в ходе приема.

Поднимались вопросы семейно-бытового характера. Житель Бушевки сетовал на искусственную неровность, более известную как «лежачий полицейский». Проезжающие мимо грузовые машины, преодолевая препятствие, не снижают скорости и создают много шума. Следует заметить, что обустройство искусственной неровности рядом с домом пенсионера было произведено после многочисленных обращений жителей деревни в адрес депутатов райсовета. Довольно интенсивное автомобильное движение по населенному пункту создавало угрозу безопасности пешеходов, особенно детей. В связи с этим силами дорожной службы ЛДД-464 около дома заявителя в районе продуктового магазин, где наблюдается наибольшее движение пешеходов, была обустроена неровность, совмещенная с пешеходным переходом, призванная обезопасить граждан.

Пенсионерка из Уварович просила оказать содействие в оформлении документов на продажу дома. В непростой ситуации, где фигурируют многочисленные факты самовольного строительства, разбирались коллегиально с привлечением соответствующих специалистов.

Все обращения граждан взяты на личный контроль главы района.















