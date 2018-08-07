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Их сила — в единстве
08.08.2018 — Новости Общества | Радзiма
Как правило, все редакционные поездки не выходят за пределы нашего района, немало у нас интересных событий и еще больше достойных людей. Случаются и исключения, как случилось оно в последнее воскресенье июля, когда я побывала на праздновании Дня военно-морского флота в Бобруйске. Накануне рассказал нам о нем и пригласил поехать капитан 3 ранга запаса Юрий Бучень. А разве можно отказаться, когда на свой праздник приглашает самый настоящий моряк, тем более что там должны были быть и другие глусские моряки? Чем не информационный повод? Я и не отказалась и ни капельки не пожалела — ни как обычный зритель, ни как журналист.
Всё происходившее запомнилось какой-то удивительной атмосферой, отсутствием официоза, хотя мероприятие было вполне официальным, были там официальные лица и официальные речи, были награждения, дипломы и грамоты. Чтобы показать его масштабность и солидный уровень организации, назову тех, кто пришел поздравить моряков. Это заместитель главы администрации Ленинского района города Бобруйска Виталий Гроховский, генерал-лейтенант в отставке, в прошлом командующий 5-й Гвардейской танковой армией Станислав Румянцев, председатель Бобруйской организации Белорусского союза офицеров Александр Виноградов, председатель Бобруйской городской организации «Союз десантников Могилёвской области» Артур Селезнев…
Еще меня приятно впечатлила организованность и слаженность всех этапов мероприятия: по-военному четко, быстро, без лишней суеты. Общий сбор и построение были объявлены возле автодорожного техникума, где сейчас находится музей боевой славы Днепровской военной флотилии. В музей мы тоже наведались и с удовольствием рассмотрели экспонаты: модели кораблей и подлодок, оружие, уникальный морской атлас 1963 года издания, снаряды времен Великой Отечественной войны. Особенно меня впечатлила настоящая рында (корабельный колокол) с настоящей ракетной подводной лодки. После приветственных речей и награждений все, кто своим ходом, кто на специально выделенном автобусе, направились к памятному знаку морякам Днепровской флотилии на улице Шмидта. Там прошел митинг, снова были слова поздравлений и награждения, там же моряки и их гости минутой молчания почтили память всех погибших солдат и офицеров.
Конечно же, самым запоминающимся моментом праздника для меня стала прогулка по Березине. Кстати, на палубу мы поднимались с самым настоящим, еще советских времен, военно-морским флагом. В этом году, кстати, повезло: воды хватает, и идти по реке можно было далеко и долго, а то как-то катер вообще не смог сдвинуться с места, говорили собравшиеся. В этот же раз по Березине выстроилась флотилия из трех речных судов, и мы как раз оказались на флагманском с романтическим названием «Мечта». Флагманским, насколько я поняла, называют судно, на котором находится командующий, главный, на нем же разворачиваются главные события. Главным событием и, я думаю, самым трогательным моментом нашей поездки по реке стал спуск на воду венка в память о погибших моряках. И еще, конечно, важным было общение, воспоминания, рассказы, которые я с удовольствием слушала и впитывала. Тем более что рассказчики-то какие были — представители, наверное, практически всех флотов бывшего Советского Союза, люди, избороздившие все моря и океаны мира, пережившие в свое время и тропическую жару, и арктический холод, повидавшие подводные глубины — настоящие морские волки. Кстати, мне еще разрешили зайти в капитанскую рубку и подняться на капитанский мостик! В общем, читатели уже поняли, что моему человеческому и журналистскому восторгу не было предела.
Знаю, что в Глусском районе немало тех, кто служил на флоте, знакомые как-то подсчитывали — вышло больше тридцати человек. На официальный праздник в Бобруйск ездило только трое — капитан 3 ранга Юрий Бучень, старшина 1-й статьи Сергей Киселевич и старший матрос Юрий Гапчий. У кого-то не получилось, кто-то, может, и не знал, кто-то собирался сам, своей небольшой компанией. То, что поддерживают друг друга, дружат и общаются — это хорошо, но ведь гораздо интереснее было бы, если б компания собралась большая. Почему бы глусским морякам не объединиться в сообщество, пусть даже неофициальное? Юрий Бучень готов всячески этому способствовать, тем более организаторский опыт у него есть, как-никак возглавляет районную организацию Белорусского союза офицеров. Глядишь, на следующий год глусская делегация на праздновании Дня военно-морского флота будет гораздо многолюднее. Ведь мы же помним: наша сила — в единстве.
Алена ВАЛОШКА
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Как правило, все редакционные поездки не выходят за пределы нашего района, немало у нас интересных событий и еще больше достойных людей. Случаются и исключения,...
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