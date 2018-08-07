Их сила — в единстве





Как правило, все редакционные поездки не выходят за пределы нашего района, немало у нас интересных событий и еще больше достойных людей. Случаются и исключения, как случилось оно в последнее воскресенье июля, когда я побывала на праздновании Дня военно-морского флота в Бобруйске. Накануне рассказал нам о нем и пригласил поехать капитан 3 ранга запаса Юрий Бучень. А разве можно отказаться, когда на свой праздник приглашает самый настоящий моряк, тем более что там должны были быть и другие глусские моряки? Чем не информационный повод? Я и не отказалась и ни капельки не пожалела — ни как обычный зритель, ни как журналист.







Всё происходившее запомнилось какой-то удивительной атмосферой, отсутствием официоза, хотя мероприятие было вполне официальным, были там официальные лица и официальные речи, были награждения, дипломы и грамоты. Чтобы показать его масштабность и солидный уровень организации, назову тех, кто пришел поздравить моряков. Это заместитель главы администрации Ленинского района города Бобруйска Виталий Гроховский, генерал-лейтенант в отставке, в прошлом командующий 5-й Гвардейской танковой армией Станислав Румянцев, председатель Бобруйской организации Белорусского союза офицеров Александр Виноградов, председатель Бобруйской городской организации «Союз десантников Могилёвской области» Артур Селезнев…









Все речи, все выступления были проникнуты особо приподнятым настроением, духом единства, радостью от встречи с давними товарищами. На праздник в Бобруйск съехались моряки со всей области, с женами, детьми, внуками и даже правнуками. Более того: специально к этому дню подгадали свой визит в Беларусь несколько друзей — россиян и украинцев, некогда служивших вместе. Один из них, капитан 2 ранга запаса Юрий Субцельный (из Новороссийска), рассказал мне, что это давняя их традиция: обязательно собираться вместе на День военно-морского флота. Смотрела я на всех собравшихся на праздник людей — помоложе и убеленных сединами, в тельняшках и кителях, в бескозырках и офицерских фуражках, кадровых военных и тех, кто служил только срочную, — и думала: а ведь и в самом деле сила — в единстве, в том, чтобы не быть поодиночке. Исчезают страны, власть имущие делят территории, вводят санкции, но людей, которых в своё время сплотил флот, это не разъединяет.











Еще меня приятно впечатлила организованность и слаженность всех этапов мероприятия: по-военному четко, быстро, без лишней суеты. Общий сбор и построение были объявлены возле автодорожного техникума, где сейчас находится музей боевой славы Днепровской военной флотилии. В музей мы тоже наведались и с удовольствием рассмотрели экспонаты: модели кораблей и подлодок, оружие, уникальный морской атлас 1963 года издания, снаряды времен Великой Отечественной войны. Особенно меня впечатлила настоящая рында (корабельный колокол) с настоящей ракетной подводной лодки. После приветственных речей и награждений все, кто своим ходом, кто на специально выделенном автобусе, направились к памятному знаку морякам Днепровской флотилии на улице Шмидта. Там прошел митинг, снова были слова поздравлений и награждения, там же моряки и их гости минутой молчания почтили память всех погибших солдат и офицеров.







Конечно же, самым запоминающимся моментом праздника для меня стала прогулка по Березине. Кстати, на палубу мы поднимались с самым настоящим, еще советских времен, военно-морским флагом. В этом году, кстати, повезло: воды хватает, и идти по реке можно было далеко и долго, а то как-то катер вообще не смог сдвинуться с места, говорили собравшиеся. В этот же раз по Березине выстроилась флотилия из трех речных судов, и мы как раз оказались на флагманском с романтическим названием «Мечта». Флагманским, насколько я поняла, называют судно, на котором находится командующий, главный, на нем же разворачиваются главные события. Главным событием и, я думаю, самым трогательным моментом нашей поездки по реке стал спуск на воду венка в память о погибших моряках. И еще, конечно, важным было общение, воспоминания, рассказы, которые я с удовольствием слушала и впитывала. Тем более что рассказчики-то какие были — представители, наверное, практически всех флотов бывшего Советского Союза, люди, избороздившие все моря и океаны мира, пережившие в свое время и тропическую жару, и арктический холод, повидавшие подводные глубины — настоящие морские волки. Кстати, мне еще разрешили зайти в капитанскую рубку и подняться на капитанский мостик! В общем, читатели уже поняли, что моему человеческому и журналистскому восторгу не было предела.

Знаю, что в Глусском районе немало тех, кто служил на флоте, знакомые как-то подсчитывали — вышло больше тридцати человек. На официальный праздник в Бобруйск ездило только трое — капитан 3 ранга Юрий Бучень, старшина 1-й статьи Сергей Киселевич и старший матрос Юрий Гапчий. У кого-то не получилось, кто-то, может, и не знал, кто-то собирался сам, своей небольшой компанией. То, что поддерживают друг друга, дружат и общаются — это хорошо, но ведь гораздо интереснее было бы, если б компания собралась большая. Почему бы глусским морякам не объединиться в сообщество, пусть даже неофициальное? Юрий Бучень готов всячески этому способствовать, тем более организаторский опыт у него есть, как-никак возглавляет районную организацию Белорусского союза офицеров. Глядишь, на следующий год глусская делегация на праздновании Дня военно-морского флота будет гораздо многолюднее. Ведь мы же помним: наша сила — в единстве.

Алена ВАЛОШКА

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