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Белорусы стали лучшими лесорубами в мире
08.08.2018 17:20 — Новости Общества | Tut.by
Белорусы
Чемпионат мира лесорубов проходил в Норвегии со 2 по 5 августа, в нем участвовали 123 человека из 27 стран. Команда вальщиков из Беларуси победила: в командном зачете белорусы набрали 4879 балла, на 19 очков опередив соперников из Германии.
Белорусы становятся лучшими в мире лесорубами уже второй раз. Впервые команда получила титул чемпиона мира в 2016 году. Тогда белорусские вальщики леса стали чемпионами
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Белорусы победили в командном зачете Чемпионата мира лесорубов, который проходил в Норвегии. В конкурсе участвовали вальщики леса из 27 стран. Об этом сообщает сайт...
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