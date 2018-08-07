Белорусы стали лучшими лесорубами в мире

Белорусы победили в командном зачете Чемпионата мира лесорубов, который проходил в Норвегии. В конкурсе участвовали вальщики леса из 27 стран. Об этом сообщает сайт Минлесхоза.



Фото: Министерство лесного хозяйства

Чемпионат мира лесорубов проходил в Норвегии со 2 по 5 августа, в нем участвовали 123 человека из 27 стран. Команда вальщиков из Беларуси победила: в командном зачете белорусы набрали 4879 балла, на 19 очков опередив соперников из Германии.

Белорусы становятся лучшими в мире лесорубами уже второй раз. Впервые команда получила титул чемпиона мира в 2016 году. Тогда белорусские вальщики леса стали чемпионами и в личном зачете .









