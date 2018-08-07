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СК подтвердил новые задержания журналистов

08.08.2018 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет подтвердил задержание журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Ранее были задержаны редакторы и журналисты TUT.BY и БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

СК продолжает расследование по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) УК.

«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения „Культура и искусство“, ООО „РиэлтБай“, ООО „АйТиВи“. Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.

Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. В рамках данных мероприятий сотрудниками проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.

Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН.

В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Сегодня утром сообщалось про обыск и задержание журналистов Павла Быковского и Алексея Жукова (ранее работал в газете «Белорусы и рынок», возглавлял журнал «Белорусское сельское хозяйство»). Также СМИ писали о задержании трех журналистов и главного редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого.

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы, «Репортеры без границ».

 
 
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Следственный комитет подтвердил задержание журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием...
 
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