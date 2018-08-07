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Следственный комитет сообщил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского
08.08.2018 17:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 августа. Следственный комитет Беларуси разместил на своем сайте новую информацию о ходе расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
Как сообщает СК, 8 августа проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи".
Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.
"Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. В рамках данных мероприятий сотрудниками проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация. Расследование продолжается", — отмечается в сообщении СК.
Аресты, обыски и допросы журналистов проводятся в Беларуси в рамках указанного уголовного дела второй день подряд.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении более семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов.
Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала
На допросы в СК доставляли присутствовавших при обысках дежурного редактора БелаПАН Андрея Середу и генерального директора
8 августа в офисе
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 8 августа. Следственный комитет Беларуси разместил на своем сайте новую информацию о ходе расследования дела, возбужденного по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса...
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