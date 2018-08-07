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В Гомеле вынесли приговор мужчине, который набрал долгов на миллион рублей и пустился в бега
08.08.2018 18:14 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле вынесли приговор гомельчанину,
Еще в 2009 году обвиняемый создал ООО «Белтрансопт плюс» и открыл магазин алкогольной продукции. Находясь на должности заместителя директора общества, фактически руководил им — самостоятельно распоряжался финансами, определял очередность и объемы оплаты за поставленную для реализации в магазин продукцию. Подыскивал юридических лиц, которые могли отпустить продукцию с отсрочкой платежа, однако с поставщиками впоследствии не рассчитывался.
Дальше аппетиты обвиняемого росли. Под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры мужчина брал у знакомых деньги в долг под проценты. С некоторыми из них рассчитывался, но только для того, чтобы снова взять взаймы.
Средства для своих редких расчетов изымал сначала из оборота ООО «Белтрансопт плюс», а затем — и еще одной созданной коммерческой структуры. К 2016 году обе организации оказались в должниках. А их учредитель пустился в бега.
Правда, через несколько месяцев был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь.
7 августа суд Железнодорожного района Гомеля признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с конфискацией всего имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в счет возмещения материального вреда в пользу потерпевших с него решено взыскать 447 398 рублей.
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Дальше аппетиты обвиняемого росли. Под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры мужчина брал у знакомых деньги в долг под...
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