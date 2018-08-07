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В этом году в БГУ самая успешная приемная кампания по уровню знаний абитуриентов
08.08.2018 18:05 — Новости Общества | БT
Также в этом году выросло число зачисленных с золотыми медалями - это каждый третий абитуриент. Всего же без экзаменов в студенческие ряды зачислены 94 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов.
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