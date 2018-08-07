В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В этом году в БГУ самая успешная приемная кампания по уровню знаний абитуриентов Итоги подводит главный университет страны. Самый большой проходной балл в Белгосуниверситете - 387 - зафиксирован на специальности "мировая экономика". Самый...

Также в этом году выросло число зачисленных с золотыми медалями - это каждый третий абитуриент. Всего же без экзаменов в студенческие ряды зачислены 94 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов.