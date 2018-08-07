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Монеты, батарейки, мелкие игрушки, запонки. РНПЦ детской хирургии - о том, что проглатывают малыши

08.08.2018 20:46 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступило десять пациентов с ожогами пищевода и 130 детей, проглотивших инородные тела, рассказали 8 августа на пресс-конференции.

Ожоги пищевода у детей происходят по типичной схеме, напомнил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

— Родители переливают агрессивные жидкости в обычную тару, а детки не очень спрашивают перед тем как пить.

Напомним, 5 августа в Горках годовалый ребенок выпил кислоту, которой чистили трубы — она находилась в бутылке от газированного напитка.

С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступили десять пациентов с ожогами пищевода и 130 — с инородными телами.

— В основном это, конечно, монеты. 78 детей с монетками и 18 — с батарейками, все остальные дети проглотили другие инородные тела: мелкие игрушки, запонки, еще что-то. Все инородные тела, которые не могли выйти естественным путем, а нужно было удалять — удалили эндоскопически. За этот год было 86 удалений таких инородных тел, — рассказал Константин Дроздовский.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступило десять пациентов с ожогами пищевода и 130 детей, проглотивших инородные тела, рассказали сегодня на...
 
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