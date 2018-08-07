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Монеты, батарейки, мелкие игрушки, запонки. РНПЦ детской хирургии - о том, что проглатывают малыши
08.08.2018 20:46 — Новости Общества | Tut.by
С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступило десять пациентов с ожогами пищевода и 130 детей, проглотивших инородные тела,
Ожоги пищевода у детей происходят по типичной схеме, напомнил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
— Родители переливают агрессивные жидкости в обычную тару, а детки не очень спрашивают перед тем как пить.
Напомним, 5 августа в Горках годовалый
С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступили десять пациентов с ожогами пищевода и 130 — с инородными телами.
— В основном это, конечно, монеты. 78 детей с монетками и 18 — с батарейками, все остальные дети проглотили другие инородные тела: мелкие игрушки, запонки, еще что-то. Все инородные тела, которые не могли выйти естественным путем, а нужно было удалять — удалили эндоскопически. За этот год было 86 удалений таких инородных тел, — рассказал Константин Дроздовский.
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С начала года в РНПЦ детской хирургии в Минске поступило десять пациентов с ожогами пищевода и 130 детей, проглотивших инородные тела, рассказали сегодня на...
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