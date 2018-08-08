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Сотрудники портала Realt.by отпущены после допроса в Следственном комитете
08.08.2018 21:34 — Новости Общества | Tut.by
После допроса в Следственном комитете по «делу БелТА» сотрудники портала realt.by отпущены на свободу, сообщил БелаПАН главный редактор сайта Владислав Кулецкий. С него, а также с Игоря Хмары, Марии Сорока и Елены Масловской взята подписка о неразглашении тайны следствия.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, из офиса realt.by были вывезены компьютеры и ноутбуки.
Напомним, 7 августа
Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. На допрос
8 августа СК
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже
Редакцию портала TUT.BY
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После допроса в Следственном комитете по "делу БелТА" сотрудники портала realt.by отпущены на свободу.
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