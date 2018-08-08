Сотрудники портала Realt.by отпущены после допроса в Следственном комитете

После допроса в Следственном комитете по «делу БелТА» сотрудники портала realt.by отпущены на свободу, сообщил БелаПАН главный редактор сайта Владислав Кулецкий. С него, а также с Игоря Хмары, Марии Сорока и Елены Масловской взята подписка о неразглашении тайны следствия.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, из офиса realt.by были вывезены компьютеры и ноутбуки.

Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. На допрос вызывали и основателя портала TUT.BY Юрия Зиссера.

8 августа СК заявил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи».

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы , «Репортеры без границ» . Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини также призвала освободить журналистов.

Редакцию портала TUT.BY посетили исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Скотт Брэндон и его экономический советник Кристофер Маккейб, которые выразили свою солидарность и предложили помощь.