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"Немецкая волна" потребовала немедленного освобождения своего белорусского корреспондента Павла Быковского
08.08.2018 21:57 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 августа. Медиакомпания "Немецкая волна" (Deutsche Welle) потребовала от белорусских властей незамедлительно освободить своего корреспондента Павла Быковского, задержанного в Минске 8 августа сотрудниками Следственного комитета в рамках т.н. "дела БелТА". Соответствующий протест направлен послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко.
"Немецкая волна" ожидает, что в отношении аккредитованных в Беларуси журналистов будет применяться "подход, основанный на принципах правового государства".
Быковский был доставлен в СК после обыска у него в квартире, в ходе которого изъяты компьютеры, планшеты, телефоны, USB-накопители и другая техника репортера.
С призывом "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов" к белорусским властям обратился МИД ФРГ.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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"Немецкая волна" потребовала немедленного освобождения своего белорусского корреспондента Павла Быковского
Минск, 8 августа. Медиакомпания "Немецкая волна" (Deutsche Welle) потребовала от белорусских властей незамедлительно освободить своего корреспондента Павла...
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