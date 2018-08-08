Второй день задержаний журналистов, суд по делу Коржича и прогноз на выборы - все за вчера

И вот еще одно громкое дело вчерашнего дня — суд по дедовщине в армии. В гибели рядового Коржича Следственный комитет обвинил трех сержантов. «Не раз поднимал солдат после отбоя и приказывал им отжаться. Поводом могло стать что угодно: не так подшили воротнички, не так построились». «За то, что подчиненный курил в туалете, заставил рядового вычистить унитаз». «Брал деньги у солдат, если они хотели воспользоваться мобильным телефоном, принимал для себя кофе, сигареты, колбасу, копченую курицу, сало». «Приказал облизать ершик для унитаза» — все это подробности первого дня из зала суда. В перерыве мама Александра Коржича прокомментировала первые часы процесса.
Наш политический обозреватель Артем Шрайбман написал колонку с прогнозом на будущие президентские выборы. В его основе — наблюдения за открытой информацией и немножко логики. С другой стороны, белорусская погода богаче на сюрпризы, чем белорусская политика. Поэтому если синоптики не боятся прогнозировать, то и наш обозреватель рискнул.
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И еще про одно грустное событие. Мы все помним, на прошлых выходных умер от пневмонии Александр Куллинкович, лидер группы «Нейро Дюбель». Пробыл в больнице всего сутки, а незадолго до этого, вспоминают друзья, выглядел здоровым, готовился к концерту. После этой смерти на форумах нервно обсуждают, какие вообще у пневмонии симптомы и как ее не просмотреть? Мызадали эти вопросы доктору-пульмонологу.
Продолжают кипеть страсти у юмористов из телевизора: не исключено, что бракоразводный процесс артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко может быть связан со щедрыми подарками юмориста своей 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой. За полтора года девушка обзавелась двумя элитными квартирами в столице.
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На прошлой неделе у нас обнаружился очередной «плохой мост»: у путепровода над МКАД в районе Лошицы лопнула всего одна его балка, но и этого хватило, чтобы серьезно осложнить жизнь столичным автомобилистам. Мы узнали, с какими мостами чаще всего возникают проблемы, оказалось, почти все они достались нам как советское наследие.
А вот здесь у нас еще одна мотивирующая история про сильных духом людей. Андрей Ковалев из Витебска не видит левым глазом, а правым глазом — ничтожно мало, так что в паралимпийском мини-футболе его приравнивают к классу тотально слепых спортсменов. Парень рассказал, как сумел приспособиться к жизни и как раскрыл в себе таланты бомбардира, а также — о сложной борьбе старшего сына за нормальное зрение.
Кстати, вот вам красивое к утреннему кофе. В NASA опубликовали фотографию, на которой запечатлен ледник Колумбия на Аляске. Он движется с высоты в 3050 метров над уровнем моря к подножью Чугачских гор.
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