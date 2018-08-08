Второй день задержаний журналистов, суд по делу Коржича и прогноз на выборы - все за вчера

Здравствуйте!

В стране вчера продолжились задержания , допросы и обыски по «делу БЕЛТА». К сожалению, к концу дня список тех, кто проведет ближайшее время в ИВС на Окрестина, расширился . К счастью, были и те, кого отпустили домой . В СК говорят, что «расследование продолжается». Тем временем, близкие журналистов TUT.BY и БелаПАН, задержанных в первый день, передали посылки на Окрестина . Все итоги второго дня — в нашем коротком видео . Мы желаем всем, чтобы наступивший день принес как можно больше радостных новостей, и снова говорим спасибо всем коллегам и читателям — за то, что вы у нас есть.





ВАЖНОЕ

«Дело БЕЛТА», конечно, самое резонансное событие последних дней. На ситуацию с задержаниями журналистов отреагировали мировые СМИ , ЕС призвал власти отпустить их, а офис TUT.BY посетили послы США и Евросоюза . Словом, до IT-гавани нам все-таки очень далеко. Высказались и наши коллеги-журналисты. Вот здесь у нас мнение Светланы Калинкиной , о том, с кем и с чем нужно разобраться на самом деле. А вот здесь — весьма своеобразное высказывание сотрудника «СБ. Беларусь сегодня». В общем, весь спектр мнений вашему вниманию!

И вот еще одно громкое дело вчерашнего дня — суд по дедовщине в армии . В гибели рядового Коржича Следственный комитет обвинил трех сержантов. «Не раз поднимал солдат после отбоя и приказывал им отжаться. Поводом могло стать что угодно: не так подшили воротнички, не так построились». «За то, что подчиненный курил в туалете, заставил рядового вычистить унитаз». «Брал деньги у солдат, если они хотели воспользоваться мобильным телефоном, принимал для себя кофе, сигареты, колбасу, копченую курицу, сало». «Приказал облизать ершик для унитаза» — все это подробности первого дня из зала суда. В перерыве мама Александра Коржича прокомментировала первые часы процесса .





Наш политический обозреватель Артем Шрайбман написал колонку с прогнозом на будущие президентские выборы . В его основе — наблюдения за открытой информацией и немножко логики. С другой стороны, белорусская погода богаче на сюрпризы, чем белорусская политика. Поэтому если синоптики не боятся прогнозировать, то и наш обозреватель рискнул.

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И еще про одно грустное событие. Мы все помним, на прошлых выходных умер от пневмонии Александр Куллинкович, лидер группы «Нейро Дюбель». Пробыл в больнице всего сутки, а незадолго до этого, вспоминают друзья, выглядел здоровым, готовился к концерту. После этой смерти на форумах нервно обсуждают, какие вообще у пневмонии симптомы и как ее не просмотреть? Мы задали эти вопросы доктору-пульмонологу .

Лидер БНФ Григорий Костусев заявил, что вахта активистов у ресторана «Поедем поедим» около Куропат достигла своих целей . Во избежание провокаций «экзальтаваных прыхільнікаў расійскага імпэрскага рэваншызму» БНФ решил прекратить свое участие в этой форме протестов против ресторана. Коллеги по оппозиции уже раскритиковали решение БНФ, некоторые назвали его предательством.





Продолжают кипеть страсти у юмористов из телевизора : не исключено, что бракоразводный процесс артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко может быть связан со щедрыми подарками юмориста своей 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой. За полтора года девушка обзавелась двумя элитными квартирами в столице.

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На прошлой неделе у нас обнаружился очередной «плохой мост»: у путепровода над МКАД в районе Лошицы лопнула всего одна его балка, но и этого хватило, чтобы серьезно осложнить жизнь столичным автомобилистам. Мы узнали, с какими мостами чаще всего возникают проблемы , оказалось, почти все они достались нам как советское наследие.

А вот здесь у нас еще одна мотивирующая история про сильных духом людей. Андрей Ковалев из Витебска не видит левым глазом, а правым глазом — ничтожно мало, так что в паралимпийском мини-футболе его приравнивают к классу тотально слепых спортсменов. Парень рассказал , как сумел приспособиться к жизни и как раскрыл в себе таланты бомбардира, а также — о сложной борьбе старшего сына за нормальное зрение.

Все новости среды, 8 августа

Кстати, вот вам красивое к утреннему кофе. В NASA опубликовали фотографию, на которой запечатлен ледник Колумбия на Аляске . Он движется с высоты в 3050 метров над уровнем моря к подножью Чугачских гор.

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