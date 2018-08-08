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Милиция разыскивает пропавшую 18 лет назад женщину

09.08.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскивает 47-летнюю уроженку Лунинецкого района Наталью Дубойскую, которая пропала без вести 18 лет, пишет "Медиа-Полесье".


Фото: Медиа-Полесье

В октябре 2000 года женщина уехала поездом в Украину и до настоящего времени ее местонахождение и судьба не известны.

По некоторым данным, могла находиться в Донецкой области.

Приметы на момент исчезновения: на вид 40 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темно-русые, средней длины.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам: 8 (01647) 23502, или 102.

 
 
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По некоторым данным, могла находиться в Донецкой области.
 
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