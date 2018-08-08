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Милиция разыскивает пропавшую 18 лет назад женщину
09.08.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает 47-летнюю уроженку Лунинецкого района Наталью Дубойскую, которая пропала без вести 18 лет,
В октябре 2000 года женщина уехала поездом в Украину и до настоящего времени ее местонахождение и судьба не известны.
По некоторым данным, могла находиться в Донецкой области.
Приметы на момент исчезновения: на вид 40 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темно-русые, средней длины.
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По некоторым данным, могла находиться в Донецкой области.
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