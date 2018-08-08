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Австралийский художник нарисовал в Минске 35-метровое граффити
09.08.2018 07:15 — Новости Общества | БT
По предварительной разметной сетке и эскизу из баллончика, австралийский художник работает красками. Материалы куплены за счет краудфандинговой системы и поддержке мецинатов. Монументальная картина появится на Лещинского менее чем через неделю. А после Беларуси Финтан Мэги отправится на очередной проект во Францию.
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