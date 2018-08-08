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БГУ: Приемная кампания этого года — самая успешная по уровню подготовленности абитуриентов

09.08.2018 07:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Белорусский государственный университет (БГУ) подвел итоги приемной кампании. Всего в вуз зачислено 5.128 абитуриентов.

В пресс-службе университета отметили, что нынешняя кампания — самая успешная по уровню подготовленности абитуриентов БГУ. "В этом году средний балл поступивших на дневную бюджетную форму обучения по результатам централизованного тестирования (ЦТ) — 322, что на балл выше 2017 года. Среди них 72,7% набрали 300 баллов и более (в 2017 году — 70%)", — сообщил вуз.

Всего на дневную бюджетную форму зачислено 2.122 абитуриента. Средний конкурс по университету составил 1,8 человека на место.

Без экзаменов зачислено 94 (в 2017 году — 67) победителя международных, республиканских олимпиад и лауреатов специальных фондов президента, по целевому приему — 52.

В этом году выросла доля тех, кто окончил среднюю школу с медалями либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием — 29,6% (в прошлом году 27,6%). Удельный вес выпускников лицеев и гимназий составил 53,3% (52,8%).

Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей: прикладная информатика — 371, информатика — 364, компьютерная безопасность — 356.

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: мировая экономика — 387, международные отношения — 383, международное право — 382.

Среди специальностей с творческим испытанием самый высокий конкурс на дизайне (направление — коммуникативный дизайн) — 32,5 человека на место.

На дневную платную форму зачислено 1.870 абитуриентов (средний конкурс по университету составил 1,5 человека на место), на заочную бюджетную форму — 226 (2,9), на заочную платную форму — 726 (1,6).

По ходатайству спортивных федераций и союзов зачислено на платную форму обучения 63 абитуриента. Также на платную форму принято 127 иностранных граждан. Прием иностранцев в БГУ продолжается до 15 октября.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 9 августа. Белорусский государственный университет (БГУ) подвел итоги приемной кампании. Всего в вуз зачислено 5.128 абитуриентов. В пресс-службе...
 
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