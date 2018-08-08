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В Могилеве хотят заменить до конца года 386 лифтов и потратить на это 17 миллионов рублей
09.08.2018 09:55 — Новости Общества | Tut.by
До конца года в Могилеве намерены заменить 386 лифтов, сообщается на
Пока заменили лишь 13 лифтов, в процессе замены — еще 8 лифтов. За август должны обновить 33 лифта.
На осень придется пик работ по замене: в сентябре «поступит в работу» 113 лифтов, в октябре — 118, в ноябре — 101 лифт, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Александр Вераксо.
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Пока заменили 13 лифтов. Деньги выделяют из городского бюджета.
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