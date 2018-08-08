В Могилеве хотят заменить до конца года 386 лифтов и потратить на это 17 миллионов рублей

До конца года в Могилеве намерены заменить 386 лифтов, сообщается на сайте горисполкома . Городскому бюджету это обойдется почти в 17 млн рублей.

Пока заменили лишь 13 лифтов, в процессе замены — еще 8 лифтов. За август должны обновить 33 лифта.

На осень придется пик работ по замене: в сентябре «поступит в работу» 113 лифтов, в октябре — 118, в ноябре — 101 лифт, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Александр Вераксо.